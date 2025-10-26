Ovi kadrovi sve govore o kontroverzi: 'Što vam je, zašto zviždite? Ovo je potpuno s*anje'

U glavnoj borbi UFC 321 eventa u Abu Dhabiju, dvoboj između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea završio je bez pobjednika nakon što je Britanac pretrpio težak ubod u oko.

Aspinall je otvorio svoju prvu obranu naslova snažnim low kickom dok je Gane pokušavao napasti njegovo koljeno. Aspinall je pokušao prizemljiti borbu odmah nakon minute, ali Gane je pokazao poboljšanu obranu od rušenja kako bi zaustavio pokušaj. Publika je navijala za obojicu, a Gane je odlično napadao direktom.

Krajem prve runde došlo je do nesretnog trenutka. Gane je nenamjerno ubodom u oba oka ozbiljno ozlijedio Aspinalla. Sudac Jason Herzog odmah je prekinuo borbu, a liječnici su potvrdili da Britanac ne može nastaviti. Ishod: no contest.

Publika u Etihad Areni izviždala je odluku na što je Aspinall poludio. Bjesnio je: „Upravo sam dobio je*eni prst u oko do zgloba. Što je dovraga? Zašto zviždite? Što bih trebao učiniti? Nisam ja sebe ubo u oko.. Ne vidim. Tučnjava je tek počela. Potpuno s*anje. Iznerviran sam. Jedva mogu otvoriti oko. Gledajte, gledajte ovo. Uboden sam u oba je*ena oka. Da, bilo je dvostruko. Bilo je dvostruko", urlao je u ringu Aspinall.