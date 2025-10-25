Kaos u UFC-u! Meč za pojas prekinut zbog brutalnog uboda u oko, publika na rubu živaca

U glavnoj borbi UFC 321 eventa u Abu Dhabiju, dvoboj između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea završio je bez pobjednika nakon što je Britanac pretrpio težak ubod u oko.

Aspinall je ušao u borbu kao privremeni prvak teške kategorije, dok je Gane bio izazivač željan iskupljenja nakon poraza od Ngannoua i Jonesa. Meč je krenuo žestoko, Aspinall je pritiskao, Gane kontrirao, a Britanac prvi prokrvario. Francuz je dobro čitao protivnika, držao distancu i pogađao prednjim direktima.

Krajem prve runde došlo je do nesretnog trenutka. Gane je nenamjerno ubodom u oba oka ozbiljno ozlijedio Aspinalla. Sudac Jason Herzog odmah je prekinuo borbu, a liječnici su potvrdili da Britanac ne može nastaviti. Ishod: no contest.

Publika u Etihad Areni izviždala je odluku, no Aspinall je objasnio da jedva vidi na jedno oko i da nije mogao nastaviti borbu. I Gane je bio razočaran, izgledao je odlično, ali pojas ostaje kod Aspinalla, a revanš sada izgleda neizbježan.

