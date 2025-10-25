Šok za najboljeg srpskog borca: Rus ga je brutalno nokautirao! Je li ovo njegov kraj u UFC-u?

Aleksandar Rakić poražen je nokautom u prvoj rundi UFC 321 borbe od Azamata Murzakanova. Iako je imao 16 centimetara visinsku i čak 18 centimetara prednost u dosegu, srpski borac nije uspio iskoristiti fizičke prednosti protiv snažnog Rusa, koji je slavio nakon samo nekoliko minuta borbe.

Rakić je otvorio meč pokušajem kontrole distance, no ubrzo je odlučio pritisnuti Murzakanova uz žicu. Nakon kratkog klinča i povratka u stojku, borba se preselila na blizinu, što se pokazalo kobnim.

Murzakanov je iskoristio trenutak kada je Rakić krenuo na rušenje, pogodio snažan prednji direkt i poslao ga na tlo, osiguravši pobjedu i nastavivši svoj savršeni niz (16-0).

Za Rakića, koji je prije nekoliko godina bio u kombinacijama za napad na naslov u poluteškoj kategoriji, ovo je četvrti uzastopni poraz i ozbiljan udarac njegovim UFC ambicijama.

