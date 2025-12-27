Hrvatska na udaru minusa! Stiže nam ledeni siječanj: Hoće li polarna struja stići i do Hrvatske?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KRIVO JE GLOBALNO ZATOPLJENJE /

Nakon kratkog snježnog predaha, zima pokazuje zube – stižu minusi, a sve češće se spominje i mogućnost prodora polarne struje prema Hrvatskoj. Meteorolozi najavljuju hladniji siječanj, a uzrok neobičnih vremenskih prilika leži u slabljenju polarnog vrtloga, što se povezuje s globalnim zatopljenjem.

Dok se Europa priprema na hladniji val, snažna zimska oluja već je pogodila Sjedinjene Američke Države. New York je proglasio izvanredno stanje nakon što je palo više od 10 centimetara snijega, a zbog vremenskih neprilika otkazano je više od 1500 letova. Grad se sada priprema za snježnu oluju Devin, koja bi mogla donijeti i do 30 centimetara snijega – najviše u posljednje tri godine.

Gradonačelnik New Yorka Eric Adams poručio je kako su sve službe u stanju pripravnosti.

" Grad je spreman. Gradska sanitarna služba, hitne službe, vatrogasci, policija i prometne službe rade danonoćno na pripremama za ovaj zimski sustav"

Snijeg pada i u okolnim američkim gradovima, a stručnjaci objašnjavaju da je riječ o poremećaju polarnog vrtloga koji inače zadržava hladan zrak iznad Sjevernog pola.

Atmosferski fizičar Branko Grisogono ističe da je zbog smanjene temperaturne razlike između tropskih i polarnih krajeva oslabjela mlazna struja, što omogućuje hladnom zraku da se spusti južnije nego inače.

Sličan scenarij očekuje se i u Hrvatskoj. Meteorologinja RTL-a Ana Bago Tomac najavljuje da bi već idući tjedan temperature mogle pasti na između -5 i -8 stupnjeva, dok bi u Gorskoj Hrvatskoj mogle dosegnuti i do -10.

Građani različito doživljavaju najavljeni hladni val.

„Kad sam ja bio mali bilo je hladnije, bilo je puno snijega, bilo je lijepo“, kaže Zvonimir Zeber iz Varaždina, prisjećajući se zimskih dana svog djetinjstva.

Slično razmišlja i Nina Martinen iz Helsinkija, koja ističe da je ključ u prilagodbi vremenskim uvjetima.

"Obucite se ljudi. Vuneno, toplo i sve bude okej"

Snijeg bi mogao doći krajem idućeg tjedna u unutrašnjosti i Gorskoj Hrvatskoj, pa tko nije krajnje je vrijeme da iz ormara izvadi onu najdeblju jaknu.