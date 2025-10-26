Koliko ljepotica na jednom mjestu: Ove zanosne djevojke osvojile su špicu, svi su ih gledali

Prava jesen stigla je u grad, a zagrebačka špica ponovno je postala modna pista na otvorenom. Niže temperature i prve prave jesenske boje potaknule su građane da iz ormara izvuku kapute, balonere i čizme, pa se vikendom centar grada pretvorio u šetalište stila i dobrog raspoloženja. Jesensko jutro bilo je idealno za kavu na terasama i laganu šetnju Ilicom i Cvjetnim trgom.

Tko je sve iskoristio jesenski vikend za izlazak u grad i kakve su modne kombinacije vladale špicom, zabilježio je naš Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf.