Na današnji dan Trogir je plakao: Svijet je napustio legendarni slavuj Vinko Coce
Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Rođen u Trogiru, Vinko Coce bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača klapske i zabavne glazbe. Svojim snažnim, ali toplim glasom obilježio je brojne generacije, a pjesme poput “Ribari”, “Vilo moja”, “Mirno spavaj ružo moja” i “Oluja” i danas se pjevaju s istim žarom.
Prošlo je dvanaest godina otkako nas je napustio trogirski slavuj, legendarni tenor Vinko Coce. Ovaj veliki glazbenik, omiljen među publikom diljem Hrvatske, preminuo je 27. listopada 2013. godine u 59. godini, a uspomena na njega i dalje živi kroz pjesme.

Vinko je iza sebe ostavio suprugu Janju Coce. Godinama su zajedno pokušavali dobiti dijete, posjećivali su brojne klinike i stručnjake gotovo dva desetljeća, ali bez uspjeha. Na kraju su se pomirili s tim da neće postati roditelji, no svoju ljubav i toplinu dijelili su s nećacima i obitelji, kojoj su bili izuzetno posvećeni.

27.10.2025.
5:57
Hot.hr
Ivo Cagalj/pixsell
Vinko CocePosljednji IspraćajTrogir
