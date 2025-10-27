Na današnji dan Trogir je plakao: Svijet je napustio legendarni slavuj Vinko Coce

Prošlo je dvanaest godina otkako nas je napustio trogirski slavuj, legendarni tenor Vinko Coce. Ovaj veliki glazbenik, omiljen među publikom diljem Hrvatske, preminuo je 27. listopada 2013. godine u 59. godini, a uspomena na njega i dalje živi kroz pjesme.

Vinko je iza sebe ostavio suprugu Janju Coce. Godinama su zajedno pokušavali dobiti dijete, posjećivali su brojne klinike i stručnjake gotovo dva desetljeća, ali bez uspjeha. Na kraju su se pomirili s tim da neće postati roditelji, no svoju ljubav i toplinu dijelili su s nećacima i obitelji, kojoj su bili izuzetno posvećeni.