Teški krš i lom u centru Splita! Jedna osoba bila zarobljena u autu, prizori su zastrašujući

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell
U centru Splita u nedjelju ujutro dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ostala zarobljena u vozilu, javlja Dalmacija Danas.

Na teren su izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Split s dva vozila i šest vatrogasaca te pripadnici DVD-a Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Vatrogasci su osobu iz vozila izvukli i predali hitnoj medicinskoj službi. Za sada nema službenih informacija o težini ozljeda ni o okolnostima nesreće.

26.10.2025.
12:05
danas.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
Prometna NesrećaSplitPolicija
