Bio je kralj noćnog života, a žene su ga obožavale: Gdje je danas hrvatski skandal majstor?

Prije više od deset godina, Ante Gotovac (56) bio je neosporni kralj hrvatske estrade. Njegovo ime bilo je sinonim za luksuz, noćne klubove i skandale koji su punili naslovnice. Gdje god bi se pojavio, kamere su ga pratile, a mediji bilježili svaki njegov pokret. Bio je zaštitno lice hedonističkog načina života - od skupocjenih automobila i luksuznih apartmana do burnih ljubavnih veza koje su intrigirale javnost.

No, nakon godina pod svjetlima reflektora, Ante je odlučio započeti novi život. Povukao se iz javnosti i potpuno promijenio svoj život. Umjesto noćnih izlazaka i medijske pompe, izabrao je mirniji put - posvetio se poslu i obiteljskom životu.

Danas živi daleko od estradnog glamura koji ga je nekada okruživao. Mir i novu životnu ravnotežu pronašao je u Beogradu, gdje uživa u svakodnevici bez medijskog pritiska, dok su dani ''kralja noćnih klubova'' samo uspomena na jedno sasvim drugo vrijeme.