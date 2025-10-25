Bio je kralj noćnog života, a žene su ga obožavale: Gdje je danas hrvatski skandal majstor?
403 Forbidden
Prije više od deset godina, Ante Gotovac (56) bio je neosporni kralj hrvatske estrade. Njegovo ime bilo je sinonim za luksuz, noćne klubove i skandale koji su punili naslovnice. Gdje god bi se pojavio, kamere su ga pratile, a mediji bilježili svaki njegov pokret. Bio je zaštitno lice hedonističkog načina života - od skupocjenih automobila i luksuznih apartmana do burnih ljubavnih veza koje su intrigirale javnost.
No, nakon godina pod svjetlima reflektora, Ante je odlučio započeti novi život. Povukao se iz javnosti i potpuno promijenio svoj život. Umjesto noćnih izlazaka i medijske pompe, izabrao je mirniji put - posvetio se poslu i obiteljskom životu.
Danas živi daleko od estradnog glamura koji ga je nekada okruživao. Mir i novu životnu ravnotežu pronašao je u Beogradu, gdje uživa u svakodnevici bez medijskog pritiska, dok su dani ''kralja noćnih klubova'' samo uspomena na jedno sasvim drugo vrijeme.