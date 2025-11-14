FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OČARALA SVE /

Tamnokosa Zadranka bila je magnet za znatiželjne poglede: Crna haljina stajala joj kao salivena

Tamnokosa Zadranka bila je magnet za znatiželjne poglede: Crna haljina stajala joj kao salivena
Foto: A.vidić/ezadar
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Centru za mlade je, prema pisanju portala eZadar, 8. studenoga održana multimedijalna tematska večer o Mediteranu, završena adaptiranom izvedbom predstave "More ko žena pomiče pločice dragulja". Video, glazba, tekst i pokret oblikovali su izvedbu u prostoru koji je tom prilikom prilagođen scenskom konceptu. 

U sv. Donatu 12. studenoga izvedena je i izvorna verzija predstave "More ko žena miče pločice dragulja", s Vinkom Radovčićem te fotografijama Aleksandra Bonačića i videoradovima Petra Petrovskog. Sudjelovale su članice Ansambla, a glazbeni elementi uključivali su flautu Ane Lakić i zvuk morskih orgulja. Kostime je izradila Marija Šarić Ban dok su pokrovitelji su bili Grad Zadar, Ministarstvo kulture i medija RH, Zaklada Kultura nova i Zaklada civilnog društva. Zavirite u našu galeriju i pogledajte kako je to izgledalo u Zadru. 

14.11.2025.
14:43
A.vidić/ezadar
ZadarPlesni Ansambl
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OČARALA SVE /
Tamnokosa Zadranka bila je magnet za znatiželjne poglede: Crna haljina stajala joj kao salivena