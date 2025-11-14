Je li ovo sastav Hrvatske za ključnu utakmicu? Dalić donio veliku odluku: 'Izgleda kao izbacivač'
Izbornik Zlatko Dalić za ogled s Farskim otocima najavio je povratak na sustav s trojicom stopera. Hrvatska bi tako trebala istrčati u formaciji 3-5-2, s jasnom idejom da se od prve minute nametne i što prije riješi pitanje pobjednika, kako bi u sljedećoj utakmici protiv Crne Gore mogao raspodijeliti minute i dati priliku širem kadru.
Prelomio oko špice i Vuškovića
Zato je prelomio oko napadača i Luke Vuškovića i očekuje se u vrhu napada Mario Budimir, kao i u obrani mladi Vušković, veliki talent, kapacitet, nogometni kalibar teškog i dugog dometa. Za pretpostaviti kako će Zlatko Dalić htjeti prelomiti utakmicu i priču oko SP-a završiti što prije, a u takvim situacijama izbornik je kalkulira niti eksperimentira. No, idemo redom...
Kako je zbog ozljede otpao senator Mateo Kovačić, vezni red preuzimaju "talijanski“ igrači. Luka Modrić, Petar Sučić i Mario Pašalić.
Modrić šestica, Sučić i Pašalić osmice
Modrić će biti klasična šestica ispred obrane i povezivati obranu i ofenzivni dio, dok će Sučić i Pašalić raditi koridor kao dvije osmice.
To je uloga koju Luka već igra u Milanu, gdje ga prate Fofana i Ricci, a prije ozljede i Rabiot, pa mu je ovaj sustav dobro poznat. Sučić i Pašalić također igraju takav nogomet u Serie A, što Daliću olakšava slaganje priče u sredini terena. Hrvatska je godinama bila prepoznata po veznom redu, a sada opet ima liniju koja po kvaliteti može parirati najboljima. Bitno za naglasiti kako će se Mario Pašalić i ubacivati iza leđa suparničkih braniča prilikom kontri i polukontri, prekida, jer je Pašalić iz drugog plana najopasniji. Kad se Mario zavuče iza suparničkog igrača, praktički je nezaustavljiv jer je izuzetno opasan...
Livi ostaje na golu
Na golu ostaje Dominik Livaković, unatoč tome što trenutačno ne brani u Gironi. Dalić mu i dalje daje puni status prvog vratara i vjeruje u njega, ali Livi je to svojim obranama i zalaganjem, svih ovih godina i zaslužio. U zadnjoj liniji trebali bi krenuti Joško Gvardiol, Josip Šutalo i Luka Vušković, kojem će ovo biti prvi start i drugi nastup za A reprezentaciju. Vušković je oduševio nogometni svijet igrama u ovoj sezoni i engleski i njemački novinari prozvali su ga "zvijer", a The Athletic nedavno je o senzacionalnom mladom Hrvatu napisao i tekst. The Athletic je Luku Vuškovića opisao kao "izbacivača u noćnom klubu".
"Utjeruje strah protivnicima. Na utakmici protiv Heidenheima je promašio jako dobru šansu i u frustraciji je protivničkog igrača gurnuo u mrežu u golu. Ovaj se oslobodio, ustao i krenuo na Vuškovića, ali je odmah odustao kad je vidio kako ga ovaj gleda s visoka".
“Er ist ein Monster, auf jeden Fall,” rekao je bek Hamburga Miro Muheim nakon Vuškovićeve briljantne predstave protiv Union Berlina.
“On je čudovište, bez sumnje.”
Što se tiče bokova u sistemu 3-5-2, na njima će igrati Josip Stanišić i Ivan Perišić, s time da će Perišić, kao i mnogo puta u Interu, imati ulogu izrazito ofenzivnog lijevog bočnog koji se lako pretvara u krilo.
U vrhu napada predviđen je tandem Andrej Kramarić – Ante Budimir. Oko prve špice bilo je najviše dvojbi jer Matija Matanović malo igra u klubu, dok je Musa u reprezentaciju uletio naknadno. Obojica ostaju ozbiljne opcije, baš kao i Franjo Ivanović, koji bi mogao dobiti svoje minute ovisno o razvoju utakmice.
S obzirom na očekivanu dominaciju Hrvatske, bočni igrači gurat će visoko, osobito Perišić, kako bi se što više pritisnuo protivnik. Uz visinu u kaznenom prostoru, koju donose i stoperi, posebice Vušković, Vatreni bi mogli biti opasni i iz prekida. Prema svemu što je izbornik otkrio i što se može iščitati između redaka, najjača postava za Farske otoke trebala bi izgledati ovako:
Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, P. Sučić, Modrić, Mario Pašalić, Perišić – Kramarić, Budimir.
