Nogometni svijet bruji o senzacionalnom Hrvatu: 'On je čudovište, izgleda kao izbacivač'

Luka Vušković (18.), mladi hrvatski branič koji je na posudbi iz Tottenhama u HSV-u, stekao je status ključnog igrača u samo nekoliko utakmica. Svojom izvanrednom predstavom protiv Union Berlina, gdje je dominirao u zračnim duelima, Vušković je postao nezaobilazna figura u obrani Hamburga. Ugledni sportski portal The Athletic posvetio je opsežan tekst o fantastičnom mladom hrvatskom braniču koji je u samo nekoliko utakmica postao ključni igrač HSV-a. Čitava Njemačka, ma nogometni svijet, bruji o Luki Vuškoviću pred kojim je velika, blistava karijera.

“Er ist ein Monster, auf jeden Fall,” rekao je bek Hamburga Miro Muheim nakon Vuškovićeve briljantne predstave protiv Union Berlina.

“On je čudovište, bez sumnje.”

Miro Muheim ističe njegovu nevjerojatnu snagu i izdržljivost. Ova dominacija u zraku bila je ključna, s Vuškovićem koji je protiv Union Berlina čak očistio 12 lopti iz opasne zone, što je učinak koji nije zabilježen u posljednjih pet sezona.

Union je te večeri ubacio čak 23 lopte u šesnaesterac Hamburga, a Vušković je sam očistio 12. Ukupno je iz duela kao pobjednik izašao 18 puta u skoku, čime je postao prvi igrač u pet sezona koji je u jednoj utakmici liga petice ostvario takav učinak. Ta dominacija u zraku učinila ga je iznimno važnim za momčad. HSV nema previše visokih igrača, a vratar Daniel Heuer Fernandes sa svojih 188 cm nije među najvišima.

Iako je njegov debi u Bundesligi bio teži, s katastrofalnim porazom protiv Bayerna, Vušković je brzo stekao povjerenje trenera i navijača. Trener Merlin Polzin nije odustao od njega, vjerujući u njegovu mentalnu snagu i potencijal da se razvije kroz ovakve izazove. S obzirom na svoju visinu i snagu, Vušković dominira u fizičkim duelima, a koristi i svoje tijelo na vrlo zreo način, što ga čini vrlo učinkovitim obrambenim igračem.

Osim svojih izvanrednih igračkih sposobnosti, Vušković nosi i emotivnu pozadinu koja dodatno dodaje težinu njegovoj priči. Njegov stariji brat Mario, također igrač HSV-a, trenutno izdržava suspenziju zbog dopinga, a Luka je preuzeo njegovu ulogu u momčadi. U njegovom prvom domaćem nastupu protiv Heidenheima, nakon što je promašio veliku priliku, brzo je ispravio svoju pogrešku i postigao gol, simbolizirajući povratak Hamburga u Bundesligu.

S obzirom na brzi napredak i već sada ključnu ulogu u momčadi, Vušković bi mogao biti jedan od glavnih faktora u borbi HSV-a za opstanak u Bundesligi. Iako je pod velikim pritiskom, njegov mladi uzrast i već stečena iskustva potvrđuju da je spreman za nove izazove, uključujući nadolazeće utakmice protiv velikih timova poput RB Leipziga i Borussije Dortmunda.

Navijači Hamburga već ga smatraju puno više od "Marijevog brata", a klub je objavio da je prodano više od tisuću dresova s natpisom "L. Vušković". Mediji ga već nazivaju ključnim igračem u borbi za opstanak, što potvrđuje njegov veliki potencijal, ali i pritisak koji sada nosi. Za tako mladog igrača, ovo je ogroman izazov, ali prema svemu sudeći, Luka Vušković izgleda spreman za sve. Za razliku od mnogih "čudesnih mladih nogometaša", on ne samo da opravdava svoj hype, nego se čini da u njemu potpuno uživa. Luka Vušković strašan je igrač!

