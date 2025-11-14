Velesila Hrvatska jednom je šokantno kiksala na Rujevici što je promijenilo našu povijest

Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u dvoboju s Farskim otocima (20.45) na Rujevici u petak navečer treba tek bod kako bi i formalno potvrdila odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Dosad se još nikada nije dogodilo da bi Vatreni na domaćem terenu u kvalifikacijama izgubili od reprezentacije takvog rejtinga i kvalitete kao što su Farski otoci, iako su Farani jako napredovali u nogometu.

Farski otoci imaju 12 bodova u skupini L

U ovim kvalifikacijama u skupini L skupili su 12 bodova, trenutno su treći i u igri za drugu poziciju u grupi. Pamtimo trenutke kad smo strepili i živcirali se, kad je Hrvatska kiksala protiv nogometnih liliputanaca, kad se nije plasirala na SP. Sjetimo se onih kvalifikacija za SP 2010. u Južnoj Africi kad smo ostali u skupini iza Engleske i Ukrajine, te nije osigurao nastup na tom Mundijalu.

Što se tiče ovih kvalifikacija, da bi Češka ostala i minimalno u igri za prvo mjesto u skupini, na Rujevici bi se morao dogoditi potpuni raspad sustava i Hrvatskoj bi se trebao dogoditi šokantan poraz. Istina, Hrvatska je znala posrnuti protiv autsajdera, a najpoznatiji kiks upravo je onaj koji je promijenio povijest. Bio je to remi koji je na klupu doveo sadašnjeg izbornika, najsupješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika u povijesti Zlatka Dalića.

Finska 2017. iznenadila Hrvatsku na Rujevici

Legendarni podbačaj zbio se 6. listopada 2017. na Rujevici, kada je protiv Finske završilo 1-1. Naslovi su govorili o katastrofi, javnost je bila šokirana i prilično kritična, a HNS je smijenio Antu Čačića i preko noći odlučio povjeriti reprezentaciju Daliću. Tri dana kasnije, aktualni izbornik vodio je svoju prvu od točno sto utakmica na klupi nacionalne momčadi. Sve što je poslije napravio, naravno, dio je hrvatske, ali i svjetske, nogometne povijesti...

Te dramatične večeri Hrvatska je povela golom Marija Mandžukića u 57. minuti, no igra je padala kako se bližio kraj susreta, da bi u 90. minuti Pyry Soiri zabio za 1-1. Danas nitko ne može sa sigurnošću reći kako bi se stvari razvijale da Finska nije zabila, ali jasno je da su upravo Finci ispisali jedno od ključnih poglavlja hrvatskog nogometa. Situacija je tada bila dramatična. Ostala je samo još jedna prilika, pobjeda protiv Ukrajine u Kijevu za drugo mjesto i plasman u dodatne kvalifikacije, a atmosfera oko reprezentacije bila je na najnižoj točki.

Da je Hrvatska tada svladala Finsku, u Ukrajini bi joj za drugo mjesto bio dovoljan remi, a vrlo vjerojatno bi završila i prva u skupini te izravno izborila Svjetsko prvenstvo. Na kraju je Island završio s 22 boda i gol-razlikom +11, dok je Hrvatska imala 20 bodova i gol-razliku +13. Dakle, s ta dva boda više i istom razlikom pogodaka, u scenariju u kojem Island ne bi pobijedio Kosovo s više od 2-0, Luka Modrić i društvo vjerojatno bi putovali u Rusiju bez dodatnih kvalifikacija.

Nikada prije, ali ni poslije, nije zabilježen rezultatski udar takvog odjeka, jer je Dalić kasnije osvojio tri velike medalje s reprezentacijom. Ipak, kroz godine su se događali kvalifikacijski posrtaji zbog kojih Hrvatska nije uvijek ispunila zacrtani cilj.

Prvi veći promašaj

Prvi veći promašaj stigao je u lovu na Euro 2000., na koji se Hrvatska na kraju nije ni plasirala. Dana 5. lipnja 1999. u Skoplju je protiv Makedonije odigrala 1-1, no tada je do kraja ciklusa još bilo dovoljno utakmica. U kvalifikacijama za Euro 2004. pamti se i dvoboj s Estonijom u Osijeku, koji je završio 0-0 u ranoj fazi mandata izbornika Otta Barića.

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2006. Vatreni su na kraju uspješno prošli, te su pobjedom nad Švedskom kolo prije kraja i formalno osigurali odlazak u Njemačku. No, u tom istom ciklusu upisan je i remi na Malti (1-1), utakmica koju su obilježili neredi navijača i 103 privedene osobe koje su noć provele u malteškom zatvoru. U kvalifikacijama za Euro 2008. posebna je bila utakmica u Makedoniji. Na poluvremenu je stigla vijest da je Hrvatska već osigurala plasman zahvaljujući rezultatima na drugim terenima, a u nastavku je domaćin okrenuo susret i slavio 2-0.

Bolan poraz od Gruzije

U kvalifikacijama za Euro 2012. Hrvatska je doživjela bolan poraz od Gruzije u Tbilisiju (1-0), u utakmici koja je bila debi za Ivana Perišića. Kao ni Sjeverna Makedonija, ni Gruzija ne spada u najniži rang reprezentacija poput Malte, Estonije ili Farskih otoka, no i taj je neuspjeh ostao zabilježen kao ozbiljan udarac.

U tom se društvu, donekle, nalazila i Finska, premda je ipak izborila nastup na Europskom prvenstvu 2021. godine. Nastavak priče donio je i poraz u Grčkoj 2-0 te spašavanje plasmana preko Turske u doigravanju. U kvalifikacijama za Euro 2016. pamti se remi s Azerbajdžanom u Bakuu, a isti rezultat ponovio se 2019. u ciklusu za Euro 2020. Nakon toga više nije bilo tako izraženih “anomalija”, jer koliko god je poraz od Slovenije na početku kvalifikacija za Katar bio bolan, riječ je o reprezentaciji koja je već nastupala na velikim natjecanjima i tradicionalno ima solidan rejting.

Škotska dva puta pobijedila Hrvatsku

Pamtimo i poraze od Škotske u lovu na SP u Brazilu 2014, iako Škoti se spadaju u red nogometnih liliputanaca, ali radi se o porazima od nominalno slabije reprezentacije u momentumu u kojem se takvo što nije trebalo dogoditi. Škotska zadnja u skupini, u tim kvalifikacijama praktički već otpisana, pobijedila je Hrvatsku u Zagrebu 1-0. Dogodilo se to u lipnju 2013 u kvalifikacijskoj utakmici. Poraz od fenjeraša usred Zagreba proglašen je jednim od najvećih iznenađenja cijelih kvalifikacija. Jedan od rijetkih izleta Škotske pred gol Hrvatske urodio je u 27. minuti pogotkom koji je utišao Maksimir. Tadašnji izbornik Igor Štimac je u nastavku pokušao napadačkim zamjenama podignuti razinu igre, no Hrvatska je bila indisponirana.

U drugoj utakmici protiv Škotske u istim kvalifikacijama, Vatreni su u Glasgowu izgubili 2-0. Hrvatska je tad bila sigurna za baraž, ali utakmica je bila bitna zbog reseta atmosfere. No, umjesto dizanja samopouzdanja, dogodio se još jedan poraz od iste reprezentacije u istim kvalifikacijama. Robert Snodgrass u 28. i Steven Naismith u 73. zapečatili su sudbinu Hrvatskoj u toj utakmici.

