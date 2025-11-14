To je taj trenutak! Evo gdje možete gledati ključnu utakmicu Hrvatske u lovu na SP

Hrvatska nogometna reprezentacija u 20.45 dočekuje Farske otoke u susretu koji im može donijeti službeni plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

'Nisam bio sretan igrom u prvoj utakmici protiv Farskih otoka'

Vatrenima je dovoljan samo jedan bod da potvrde put u SAD, Kanadu i Meksiko. Rujevica je rasprodana, atmosfera će biti sjajna, u to ne sumnjamo, a igrači spremni završiti posao pred domaćom publikom. Utakmicu Hrvatska - Farski otoci možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO.

Ove kalendarske godine nitko Farskim otocima nije zabio više od dva gola, gledajući kombinirano i domaće utakmice i gostovanja. Nije to uspjela ni Hrvatska u prvoj međusobnoj utakmici.

"Tada nisam bio sretan igrom, ali kad sam vidio da su Crna Gora i Češka izgubili, bio sam sretan", kazao je u četvrtak na pressici Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

'Imamo respekt prema svakom protivniku'

Farski Otoci imaju 53.000 stanovnika, ali i 5.000 registriranih nogometaša. Jasno je da je nogomet postao dio identiteta, baš kao što je to slučaj s Hrvatskom poslije uspjeha na svjetskim prvenstvima. Isto tako, Farski otoci su u lovu na drugu poziciju u grupi L. Imaju 12 bodova, rekordno za njih u kvalifikacijama. U ožujku ove godine, Češka je u kvalifikacijskoj skupini L pobijedila na svom terenu Farske otoke 2-1. Crna Gora tri dana poslije na svom terenu slavila je 1-0.

U lipnju su nogometaši Farskih otoka odigrali prijateljsku utakmicu protiv Gruzije u gostima i izgubili 1-0. U rujnu je Hrvatska na gostovanju u Torshavn teškom mukom slavili protiv Farskih otoka 1-0. Farski otoci igraju niski blok, sa svih 10 igrača se brane i to dobro i onda iz tranzicije vrebaju svoje prilike. U posljednje tri kvalifikacijske utakmice za SP, Farski otoci su pobijedili. U listopadu su na svom terenu šokirali Češku 2-1, tri dana prije toga također doma su razvalili Crnu Goru 4-0, a u rujnu uzeli tri boda na Gibraltaru pobjedom 1-0.

"U opisu naše reprezentacije je da imamo respekt prema svakom protivniku, tako i Farskim otocima. Čeka nas teška utakmica, idemo sa punom snagom i energijom. Farani su osvojili povijesnih 12 bodova, a mi želimo najbolje kvalifikacije Hrvatske u povijesti. To nam je cilj", naveo je Zlatko Dalić.

'Zadnjih godina imamo stvarno dobre rezultate'

Ivan Perišić je isto na pressici najavio utakmicu protiv Farskih otoka:

"Zadnjih godina imamo stvarno dobre rezultate i samim time smo dobili, ajmo reći, nešto lakšu skupinu. Idemo probati da u ove dvije utakmice ne primimo gol i da možda odigramo najbolje kvalifikacije dosad. To nam je cilj, kazao je Ivan Perišić koji je dobio i nagradu navijača za najsrčanijeg reprezentativca.

Eydun Klakstein, izbornik Farskih otoka, osvrnuo se na veliku utakmicu za njih...

"Lijepo je vratiti se u Hrvatsku. Bio sam tu prije godinu dana s mladom reprezentacijom. Za nas je ovo povijesna utakmica, prvi put imamo priliku plasirati se na Svjetsko prvenstvo u posljednjem susretu u skupini. Znamo da je ta šansa mala, ali postoji. I za nju igramo", izjavio je Eydun Klakstein i dodao:

'Hrvatska ima vrlo snažnu momčad, jednu od najboljih na svijetu'

"Hrvatska ima vrlo snažnu momčad, to je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Svi koji su došli u Hrvatsku u skupini, dobili su tri, četiri ili pet golova. Znamo da moramo biti pravi da bismo ostvarili dobar rezultat. U nogometu se nikad ne zna i mi se nadamo dobrom rezultatu u izjednačenoj utakmici. Vidjet ćemo", izjavio je Klakstein.

S time se slaže i 28-godišnji veznjak Meinhard Olsen.

"Velika je to utakmica za nas. Izaći ćemo na teren s istim mentalitetom kao i do sada. Mi smo uvijek autsajderi, ali pokazalo se nekoliko puta u ovom kvalifikacijama da se možemo nositi s najboljima. Pokušat ćemo iskoristiti svoje šanse", kaže Olsen.

Kako god prošlo, za Farske otoke su ove kvalifikacije ulaganje u budućnost.

"Ovo su naše najbolje kvalifikacije, ali ništa nije došlo preko noći. Ostvarili smo neke dobre pobjede. Šteta što su nam Česi zabili pobjednički gol u 87. minuti u izjednačenoj utakmici, Crna Gora je slavila golom u šestoj minuti nadoknade… Odigrali smo dobre utakmice. Naravno, sve baziramo na obrani, striktnom čuvanju, markiranju te kontranapadima. Ali pokazali smo da znamo igrati nogomet. Dobro i napadamo, postižemo golove. Mislim da smo već ostvarili uspjeh, a sad imamo fantastičnu priliku igrati protiv Hrvatske. Mala smo zemlja, baš kao i Hrvatska. Možemo se na nju ugledati."

