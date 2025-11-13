Autoritet o najvećem problemu Hrvatske: 'Kompleksna je situacija. Dalić mora procijeniti'

Hrvatsku reprezentaciju čeka ključna utakmica u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Iako je momčadi Zlatka Dalića potreban tek bod kako bi osigurala vizu za Mundijal, pred Vatrenima je i dodatni cilj, a to je hvatanje prve jakosne skupine za ždrijeb Svjetskog prvenstva.

Kako bismo dobili širu sliku nadolazeće utakmice, razgovarali smo s čovjekom koji kvalifikacije poznaje bolje nego gotovo itko – Vahidom Halilhodžićem, trenerom koji se četiri puta plasirao na Svjetsko prvenstvo i koji godinama analizira međunarodni nogomet na najvišoj razini.

U uvodu razgovora dotaknuli smo se sutrašnjeg dvoboja protiv Farskih otoka, protivnika kojeg mnogi podcjenjuju, iako su pokazali značajan napredak i u prvom susretu ozbiljno zaprijetili Hrvatskoj.

'Ovo je prilika da Hrvatska razmišlja već o Svjetskom prvenstvu'

Pitali smo Halilhodžića što izbornik Dalić može očekivati od posljednje dvije utakmice i je li vrijeme za isprobavanje novih opcija?

“Svaka utakmica nosi priliku da nešto novo sazna i da se da priliku novim igračima. Kada igraš protiv momčadi slabije kvalitete, kao što su Farski otoci i Crna Gora, zbog toga imaš idealnu šansu da testiraš nove ideje, nove igrače i razmišljaš unaprijed – o igri, o potencijalno nekom sastavu i organizaciji za Svjetsko prvenstvo. Kada imaš slabije i kada imaš bolje protivnike razmišljaš o tome. U ovom slučaju imaš 'slabijeg' protivnika gdje si ti favorit i gdje je dobro vidjeti kako se postaviti protiv takvog protivnika. U skupini na SP-u uvijek će biti jedna ili dvije slabije reprezentacije, i tu Hrvatska mora stvarati prednost. Ovo je prilika za doigravanje momčadi, to je trenutak da Dalić vidi koliko neki igrači mogu ponuditi.”

'Situacija s Livakovićem nije laka, ali iskustvo mu daje prednost'

U hrvatskim medijima najviše se raspravlja o poziciji vratara. Dominik Livaković ne brani u Gironi i pitanje je koliko to može utjecati na njegov status u reprezentaciji.

“Kompleksna je situacija. Vratar koji ne brani tako gubi spremnost za ovakve utakmice, onaj koji ne brani gubi ritam, sigurnost, takmičarski osjećaj. Ali, Livaković je godinama bio ključni igrač Hrvatske, često je zapravo bio prevaga na terenu. Branio je zicere i njegovim odlukama izmjenio ishod utakmice, posebno ću naglasiti njegove izvanredne obrane zbog kojih je Hrvatska dobivala te utakmice. Dalić mora procijeniti je li spreman. Siguran sam da sa kvalitetom u prijašnjim susretima, Zlatko Dalić, će dati poštovanje Livakoviću, ali i ako nije u top-formi, možda je ovo trenutak da se pruži minutaža i njegovoj zamjeni, da vidimo tko može preuzeti odgovornost. No vjerujem da će Dalić imati povjerenja u njega. Livaković je previše dao reprezentaciji.”

“Danas nema više lakih protivnika – Farski otoci to dokazuju”

O nadolazećem suparniku Halilhodžić ima vrlo jasno mišljenje...

“Danas više nema totalnih autsajdera. Moraš ući stopostotno, ako uđeš opušteno, može se okrenuti sve naopako zato je važno dobro se posložiti. To je stvar mentalne pripreme – koncentracija, disciplina, borbenost. Farski Otoci napreduju, imaju jasnu strukturu igre. Hrvatska je bolja, ali mora ući maksimalno ozbiljno. Kad si favorit, najopasnije je misliti da je posao već gotov. Sve je to stvar psihološke pripreme svake ekipe za takvu utakmicu. Bez obzira dođe li do nekih promjena, ne treba tražiti sutra alibi čak i ako dođe do lošeg rezultata i pravdanja da nisu igrali najbolji. Sve su to reprezentativci koji trebaju opravdati ulogu i stopostotno ući u utakmicu."

Dodao je Vaha da je upravo ovakva utakmica idealna za provjere...

“Ako imaš 23 igrača koji konkuriraju, onda svatko mora dobiti svoju priliku. Ovo je dobar trenutak za one koji su manje igrali, da pokažu mogu li biti dio momčadi za Svjetsko prvenstvo.”

