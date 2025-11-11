Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci gdje se priprema za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U petak na Rujevici dočekujemo Farske otoke i vjerujemo da ćemo nakon te utakmice slaviti službeni plasman na SP.

Uoči posljednjeg kvalifikacijskog ciklusa okrenuli smo broj Nenada Gračana, stručnjaka i trenutačnog izbornika ženske nogometne reprezentacije kako bismo razgovarali o reprezentaciji.

Kako gledate na dosadašnji dio kvalifikacija u kojem smo već odradili 99 posto posla?

Ne treba tu biti previše pametan. Mislim da je reprezentacija zaista odradila sjajan posao u ovim kvalifikacijama vrlo sigurno, vrlo autoritativno. Mislim da ovo što nas čeka vjerujem da će biti isto kao kao i do sada. Mislim da su igrači puni samopouzdanja i ono što je najvažnije je da jedva čekaju te utakmice.

'Kovačić će biti spreman, dovoljno je vremena'

Što želi izbornik dobiti od ove posljednje dvije utakmice, osim naravno pobjeda i plasmana?

Vjerojatno želi dobiti neke igrače i na neki način proširiti roster. Sigurno da će pružiti priliku nekim igračima koji su manje igrali ili koji nisu uopće igrali da ima jasniju sliku oko svega toga, mada mislim da tu nema puno nejasnoća. Međutim, vjerujem da će dati šansu i nekim igračima i mlađim i nekim koji su manje igrali.

Mateo Kovačić muku muči s ozljedama. Oporavak se najavljuje do ožujka, a koliki bi bio hendikep kada Kovačić ne bi bio spreman za SP?

Mislim da ne treba tako razmišljati. Kovačić je vrlo važna karika u reprezentaciji i sigurno će se da će se vratiti. Ne treba se dokazivati nikome svojim igrama i svojim autoritetom pokazuje kolika je to vrijednost i koliko nam znači. Najvažnije od svega da se oporavi, pa makar i do Svjetskog prvenstva. Mislim da tu ne bi trebalo biti problema. Bez obzira koliko blizu SP-a se oporavi, i bez kontinuiteta utakmica mislim da će imati dovoljno vremena za pripremu do Svjetskog prvenstva.

'Vjerujem da će se Livakovićeva pozicija popraviti'

Kako gledate na vratarsku poziciji s obzirom na to da Livaković ove sezone uopće ne brani?

Livaković je dobro branio kad je bila teška situacija, ali imamo dobrih vratara i očekujem da sada netko dobije šansu. Što se tiče Livakovića njegove kvalitete nisu upitne. Upitno je malo što ne brani, što je ušao u jednu situaciju koja po meni baš i nije najnormalnija. Međutim, to se tako dešava u životu i vjerujem da će nas na zimu naći novu opciju i ponovno stati na gol u kontinuitetu. Zaista je vrlo bitan za našu reprezentaciju.

Farski otoci su nas namučili prije dva mjeseca, a prošlog su mjeseca pobijedili Češku, kolika su opasnost?

Nikoga ne smijemo podcjenjivati pa ni Farske otoke, vidjeli smo to u prvoj utakmicu. Međutim, ipak mislim da kod nas igramo u puno boljim uvjetima za nas nego što su bili tamo. Prema tome mislim da bi sve osim naše pobjede bilo veliko veliko iznenađenje. Vjerujem u reprezentaciju i igrače da mogu to ostvariti već na Rujevici, da se plasiramo i teoretski na to Svjetsko prvenstvo.

