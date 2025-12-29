Masovna tuča u Srbiji: Borac ležao na podu, publika upala u ring koji je izgledao kao bojište

Sportska priredba u Novom Pazaru pretvorila se u potpuni kaos. Na memorijalnom turniru „Emir Hadžimujović“ u dvorani Doguš izbila je masovna tučnjava kakva se rijetko viđa na sportskim događajima u regiji.

Neredi su započeli nakon poraza domaćeg borca Vahida Kicare od Grka Ioannisa Tsoukalasa. Dok je Kicara ležao bez svijesti, Tsoukalas je slavio pobjedu, što je izazvalo bijes u Kicarinom kutu. Jedna osoba je utrčala u ring i udarila grčkog borca, nakon čega je sukob eskalirao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Video snimak portala Sandžak Danas - Masovna tuča pic.twitter.com/58A8tTzVzk — Sandzak Danas (@DanasSandz9154) December 28, 2025

U tučnjavu su se uključili borci, članovi timova, a potom i dio publike. Redari i organizatori nisu uspjeli uspostaviti red, pa je program prekinut, a policija je intervenirala. Za sada nema službenih informacija o ozlijeđenima.

Time je na najgori mogući način okončan prvi memorijalni turnir posvećen Emiru Hadžimujoviću, poznatom kickboksaču i vođi navijača FK Novi Pazar, preminulom početkom 2025. u 33. godini života.

Hadžimujović je bio javnosti poznat i izvan sporta, često je bio u sukobu sa zakonom, a nakon teškog ranjavanja u jednom uličnom obračunu ostao je nepokretan. Preminuo je 10. siječnja 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pobjedom otvorila pripreme: Evo prvih reakcija iz Poreča