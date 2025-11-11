Milan planira Modriću dati ono što Pérez nije bio spreman. Kapetan Vatrenih igrat će do 42.?

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati i nakon Svjetskog prvenstva, ako je vjerovati Talijanima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, La Gazzetta dello Sport piše kako Modrić, koji je na pragu tisućite minute u dresu Rossonera, i Milan razmišljaju o produljenju suradnje. Do danas je Hrvat proveo 989 minuta na terenu, a taj je napor odradio bez problema, zbog čega je razumljivo da obje strane razmišljaju o nastavku suradnje. Ljeti je Modrić potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom za drugu sezonu, a dosadašnji pokazatelji ulijevaju uvjerenje da će se ta opcija i aktivirati. Luka je bio standardni prvotimac u svih jedanaest utakmica Serie A, ne pokazujući ni izdaleka da je četrdesetogodišnjak.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Konačna odluka bit će donesena tek u proljeće, ali u ovom trenutku produljenje ugovora već izgleda gotovo izvjesno. Klub vjeruje u to, posebice jer Modrić u Milanu uživa život i posao još bolje nego što je očekivao. Odluka o produljenju, koja je prema prvotnim očekivanjima bila planirana za kraj sezone kako bi se testirala Modrićeva forma i prilagodba na život u Italiji, stoga se može i ubrzati. U prvenstvu je Modrić propustio samo završnice utakmica protiv Cremonesea i Udinesea, a odmor je zaista imao samo u susretu Kupa Italije protiv Leccea.

Za sve suigrače primjer je predanosti. Kako piše Gazzetta, s njim na terenu čak je i Rafael Leao motiviran trčati više za dobrobit momčadi. Posebno se ističe i Modrićeva defenzivna predanost, nakon što zadnjih par sezona igra puno povučenije kao deep-lying playmaker, umjesto „umjetničkog“ centralnog veznog kakav je bio u mladosti.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'