NEUNIŠTIV /

Milan planira Modriću dati ono što Pérez nije bio spreman. Kapetan Vatrenih igrat će do 42.?

Milan planira Modriću dati ono što Pérez nije bio spreman. Kapetan Vatrenih igrat će do 42.?
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Kapetana hrvatske reprezentacije vide kao nekoga tko svojom predanošću može pomoći na terenu, a iskustvom i karakterom izvan njega

11.11.2025.
11:01
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati i nakon Svjetskog prvenstva, ako je vjerovati Talijanima.

Naime, La Gazzetta dello Sport piše kako Modrić, koji je na pragu tisućite minute u dresu Rossonera, i Milan razmišljaju o produljenju suradnje. Do danas je Hrvat proveo 989 minuta na terenu, a taj je napor odradio bez problema, zbog čega je razumljivo da obje strane razmišljaju o nastavku suradnje. Ljeti je Modrić potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom za drugu sezonu, a dosadašnji pokazatelji ulijevaju uvjerenje da će se ta opcija i aktivirati. Luka je bio standardni prvotimac u svih jedanaest utakmica Serie A, ne pokazujući ni izdaleka da je četrdesetogodišnjak.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili 

Konačna odluka bit će donesena tek u proljeće, ali u ovom trenutku produljenje ugovora već izgleda gotovo izvjesno. Klub vjeruje u to, posebice jer Modrić u Milanu uživa život i posao još bolje nego što je očekivao. Odluka o produljenju, koja je prema prvotnim očekivanjima bila planirana za kraj sezone kako bi se testirala Modrićeva forma i prilagodba na život u Italiji, stoga se može i ubrzati. U prvenstvu je Modrić propustio samo završnice utakmica protiv Cremonesea i Udinesea, a odmor je zaista imao samo u susretu Kupa Italije protiv Leccea.

Za sve suigrače primjer je predanosti. Kako piše Gazzetta, s njim na terenu čak je i Rafael Leao motiviran trčati više za dobrobit momčadi. Posebno se ističe i Modrićeva defenzivna predanost, nakon što zadnjih par sezona igra puno povučenije kao deep-lying playmaker, umjesto „umjetničkog“ centralnog veznog kakav je bio u mladosti.

 

    

 

      Tablice omogućuje Sofascore

    

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko PrvenstvoLuka ModrićSerie AAc MilanZlatna Lopta
