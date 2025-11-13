Novinar pitao Dalića boji li se otkaza: Pogledajte reakciju našeg izbornika

POKAŽI SRCE /
Emotivan trenutak nakon presice hrvatske reprezentacije. Perišić: 'Puno mi ovo znači'
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i dokapetan Ivan Perišić u četvrtak na konferenciji za medije najavili su utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih otoka na Rujevici.
Pred kraj presice Daliću je jedan novinarpostavio pitanje boji li se otkaza u slučaju poraza od njihove reprezentacije jer su Češka i Crna Gora smijenile svoje izbornike poslije poraza od Farskih otoka.
"Nadam se da neću dobiti otkaz", odgovorio mu je Dalić uz smijeh.