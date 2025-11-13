Završnica prvog dijela: Hrvatska nakon pogotka Krivaka drži teško ostvarenu prednost

Hrvatska- Litva 1:0

27' Krivak

38' Litavci ponovno opasni po gol, Jansonas je uletio na centaršut s lijeve strane, ali nije uspio pogoditi. Loptu je poslao pored desne Silićeve stative.

37' Jagušić je odlično probio po lijevom boku, doveo se skroz do peterca, no njegov je pokušaj povratne lopte blokiran.

32' Udarac Dominika Prpića iz daljine nije ugrozio protivnička vrata . Prošla je lopta pored gola.

27' GOOL! Šimun Hrgović ubacio je odličan centaršut s lijeve strane na prvu stativu,gdje je uletio Fabijan Krivak kvalitetnom reakcijim preusmjerio loptu u mrežu Litve.

20' Nakon 20 minuta igre vidjeli smo Hrvatsku koja vodi konce igre, ali za sada osim pokušaja Jagušića dosta bezopasan susret

16' Požutio je i Zevzikovas iz Litve.

15' Zaprijetili su Litavci iz slobodnjaka kada je ubačaj s boka glavom zahvatio jedan od napadača gostiju, no lopta leti iznad gola Tonija Silića.

11' Prvi ozbiljniji pokušaj Hrvatske smo 'jedva' vidjeli kada je Jagušić pucao snažno s 15-ak metara, ali nije mu sjela dobro lopta pa je odletjela visoko preko gola.

6' Nakon Krivaka, požutio je i Lovro Zvonarek zbog prekršaja na sredini terena

5' Uvjeti za igru su poprilično teški i mladu Hrvatsku čeka težak ispit u zamagljenoj Gorici

Foto: Slavko Midzor/pixsell

3' Fabijan Krivak je prvi požutjeli na današnjem susretu zbog prekšraja u napadu

0' Počeo je susret na maglovitoj Gorici, Hrvatska pobjedom želi doći do prvog mjesta skupine!

Sastavi:

Hrvatska: Silić; Barišić, Prpić, Mlačić, Hrgović, Zvonarek, Krivak, Katić, Šotiček, Jagušić, Grgić

Litva: Virvilas, Audinis, Slendzoka, Šapola, Ževžikovas, Michelbrink, Šluta, Budzilauskas, Stankevičius, Jansonas, Gudelevičius

Izabranici Ivice Olića u Gorici igraju kvalifikacijsku utakmicu protiv Litve u kojoj je glavni cilj približiti se vratima Europskog Prvenstva. Reprezentacija Hrvatske veliki je favorit u današnjoj utakmici i sve osim pobjede smatralo bi se iznenađenjem. ivica Olić ususret utakmice najavio je kako, "Po prvi put u ovom ciklusu imamo dvije utakmice, ali naš fokus je na ovu prvu, a to je Litva. Iako se radi o autsajderu naše skupine, mi koji smo analizirali kako su oni do sada igrali vidjeli smo da su se u svim utakmicama pokazali kao čvrst protivnik."

Zbog toga je od prvog dana naš fokus na Litvi i pripremamo se samo za tu utakmicu, a poslije imamo dovoljno vremena da se fokusiramo na Mađarsku. Nadam se pozitivnom rezultatu i pozitivnom nizu. Nadam se i vjerujem da ćemo uspješno završiti ovu godinu“, rekao je izbornik hrvatske mlade reprezentacije Ivica Olić.

