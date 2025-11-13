Dalić i Perišić uoči dvoboja s Farskim otocima: 'Idemo ovo završiti'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i reprezentativac Ivan Perišić u četvrtak na konferenciji za medije (početak u 17.00 sati) najavili su utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih otoka na Rujevici.

Utakmica Hrvatske i Farskih otoka igra se u petak s početkom u 20.45 na Rujevici.

Uoči posljednje dvije utakmice u skupini L, "Vatrene" tek milimetri dijele od službene potvrde plasmana na World Cup. Hrvatskoj u posljednja dva susreta treba tek bod kako bi i matematički osigurala put preko "bare".

Utakmicu Hrvatska - Farski otoci u petak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

Hrvatska nakon šest odigranih kola ima 16 bodova uz sjajnu gol-razliku +19. Češka ima tri bod manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski Otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

Konferencija za medije

Perišiću je na početku press konferencije za stiglo pitanje koji savjet ima za mlade igrače u reprezentaciji:

"Moraju biti maksimalno fokusirani, koristiti svaku šansu, svaku minutu. Živjeti za ovo, za Hrvatsku. Jedva sam čekao, nisam mogao noćima spavati prije prvog nastupa. Želimo da uživaju, da daju sve od sebe, da naprave što bolji rezultat s Hrvatskom. Sjećam se da ja nisam moghao spavati prije prve utakmice za Hrvatsku. Želim da mladi igrači uživaju, da daju maksimum, mi smo tu da im pomognemo."

Potom je Perišić progovorio o ovom kvalifikacijskom ciklusu.

"Imali smo dobre rezultate posljednjih godina pa smo možda i zaslužili lakšu grupu.Ako riješimo to protiv Farskih otoka, možda će biti malo lakše. Moramo ići na šest bodova, ako se poklope neki rezultat, možda ćemo biti u prvoj jakosnoj skupini, pa će nam biti lakše u ždrijebu. Mi smo Hrvatska, igramo doma pred svojim navijačima i idemo na pobjedu", rekao je Perišić pa se osvrnuo na svoju sezonu u PSV-u:

"Dobro je, prvi smo i igram stalno.Imao sam teške godine iza sebe, živim za svaki trening. Mislim da sada najviše uživam u treninzima", odgovorio je Perišić na pitanje o svojem fizičkom stanju.

Potom je na pitanja odgovarao Dalić.

"Uvijek poštujemo svakog protivnika. Farski otoci su napravili povijesni rezultat, osvojili 12 bodova, nezgfodn su protivnik, ali naš cilj je Svjetsko prvenstvo. Svjesni smo da nas očekuje teška utakmica, bilo je teško u prvoj utakmici. Idemo punom snagom", rekao je izbornik.

Kasnije je Dalić odgovorio na pitanje o individualnom nagradama, s obzirom na to da ga je IFHHS nominirao za najboljeg trenera na svijetu:

"Nismo ovdje zbog individualnih nagrada, već zbog momčadi. Ne bih bio nominiran bez ove momčadi."

