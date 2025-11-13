Hrvat otkrio novi dokaz o neugodnom fenomenu za kojeg svi znaju: 'Ne vidim kraja'

IZVAN KONTROLE /

Možda kupovna moć građana raste, ali zato se smanjuje veličina onoga što kupuju. Svi već znate za šrinkflaciju, a evo imamo i novi primjer.

Jedan je Zagrepčanin primijetio da se veličina slanaca smanjuje iz dana u dan - cijena im je ista, a težina se smanjuje i do 40 posto, pa je sve prijavio Državnom inspektoratu.

I tako smo doživjeli da se sve smanjilo - i pakiranja čokolade, i gumenih bombona, i čipsa.

'Imamo sredstva čišćenje koja su bila od litre, sada su 650 ml. To su strašna smanjenja, ne vidim kraja. U isto vrijeme, manja pakiranja, a konstantno raste cijena', navodi prodajni savjetnik Emil Pavić.

