Bizarno u Bijeloj kući: Nitko ne vjeruje što je Trump napravio bivšem vođi Al-Kaide

MOOOLIM!? /

Mlad i privlačan tip - tako je američki predsjednik Donald Trump u utorak opisao bivšeg vođu Al-Kaide.

Sirijski predsjednik Ahmed Al Shara posjetio ga je u Bijeloj kući. Taj susret sam po sebi je bio do nedavno nezamisliv, a onda se dogodio još bizarniji trenutak - čovjeka koji je nekoć bio terorist u Americi, Trump je namirisao svojim parfemom. MOOOLIMM!!!

Prvo je našpricao sebe pa onda sirijskog predsjednika. Već neko vrijeme Trump prodaje svoj parfem Victory po cijeni od 249 dolara. Prezentirao je bočicu svom gostu i objasnio mu kako je riječ o najboljem parfemu. Bočicu je poklonio i njegovoj ženi. I usput ga pitao, koliko žena ima