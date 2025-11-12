FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOOOLIM!? /

Bizarno u Bijeloj kući: Nitko ne vjeruje što je Trump napravio bivšem vođi Al-Kaide

Mlad i privlačan tip - tako je američki predsjednik Donald Trump u utorak opisao bivšeg vođu Al-Kaide.

Sirijski predsjednik Ahmed Al Shara posjetio ga je u Bijeloj kući. Taj susret sam po sebi je bio do nedavno nezamisliv, a onda se dogodio još bizarniji trenutak - čovjeka koji je nekoć bio terorist u Americi, Trump je namirisao svojim parfemom. MOOOLIMM!!!

Prvo je našpricao sebe pa onda sirijskog predsjednika. Već neko vrijeme Trump prodaje svoj parfem Victory po cijeni od 249 dolara. Prezentirao je bočicu svom gostu i objasnio mu kako je riječ o najboljem parfemu. Bočicu je poklonio i njegovoj ženi. I usput ga pitao, koliko žena ima

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.11.2025.
23:36
RTL Direkt
Donald TrumpAl Kaida
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx