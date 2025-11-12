Fruk i Moro uoči Farskih Otoka: 'Fokusirani smo, idemo po tri boda'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na konferenciji u Rijeci, Toni Fruk istaknuo je kako će utakmicu protiv Farskih Otoka pamtiti cijeli život te da Hrvatska želi pobjedu, a ne samo bod.

Dodao je da momčad ostaje maksimalno fokusirana i spremna na sve taktičke promjene.

Nikola Moro je govorio o sjajnoj sezoni u Bologni i pohvalio Luku Modrića koji dominira u Milanu.

Obojica su poručila kako je cilj jasan, potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo pobjedom u Rijeci.