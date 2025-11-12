Hrvatska pobjedom otvorila nastup na mini-turniru u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo

Mlada hrvatska U-19 nogometna reprezentacija pobjedom nad Gruzijom 2-0 otvorila je nastup na mini-turniru u okviru prvog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2026. godine.

Izabranici Siniše Oreščanina u Karlovcu su slavili trijumf zahvaljujući pogocima Karla Mije Šimića u 30. minuti i Tomasa Bakovića u 76. minuti.

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra 15. studenoga protiv Gibraltara od 11:30 sati, također u Karlovcu.

U zadnjem kolu u Zagrebu hrvatska reprezentacija 18. studenoga igra sa Srbijom.

