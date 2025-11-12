FREEMAIL
BRAVO! /

Hrvatska pobjedom otvorila nastup na mini-turniru u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo

Foto: Srecko Niketic/pixsell

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra 15. studenoga protiv Gibraltara

12.11.2025.
18:26
Hina
Srecko Niketic/pixsell
Mlada hrvatska U-19 nogometna reprezentacija pobjedom nad Gruzijom 2-0 otvorila je nastup na mini-turniru u okviru prvog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2026. godine.

Izabranici Siniše Oreščanina u Karlovcu su slavili trijumf zahvaljujući pogocima Karla Mije Šimića u 30. minuti i Tomasa Bakovića u 76. minuti.

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra 15. studenoga protiv Gibraltara od 11:30 sati, također u Karlovcu.

U zadnjem kolu u Zagrebu hrvatska reprezentacija 18. studenoga igra sa Srbijom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebaši puni vjere uoči duela s europskim prvacima

Hrvatska U19 Nogometna ReprezentacijaSiniša OreščaninEuropsko Prvenstvo
Hrvatska pobjedom otvorila nastup na mini-turniru u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo