SKUPI HOBI /

Ovo je Ronaldova kolekcija satova: Ne zna se koji je vrijedniji, a cijene su astronomske

Ovo je Ronaldova kolekcija satova: Ne zna se koji je vrijedniji, a cijene su astronomske
Foto: Piers Morgan Uncensored/ferrari/profimedia
Piers Morgan u jednom je trenutku pogledao Ronaldov sat, zastao i rekao "Čudesan komad"
Cristiano Ronaldo opet je u fokusu javnosti, a sada, ni manje ni više nego zbog skupocjenog sata kojega je nosio tijekom intervjua s britanskim novinarom Piersom Morganom.

Ronaldo je tom prilikom na ruci imao Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, sat napravljen od 18-karatnog bijelog zlata i na kojemu su dijamanti.  Postoji samo 18 ovakvih satova na cijelom svijetu, a cijena je nešto više od milijun i 400 tisuća dolara.

To je samo jedan primjerak iz ronaldove skupocjene kolekcije ručnih satova, a u našoj galeriji pogledajte što još on ima u svom arsenalu.

12.11.2025.
18:02
M.G.
Piers Morgan Uncensored/ferrari/profimedia
KolekcijaSatCristiano Ronaldo
