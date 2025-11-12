Ovo je Ronaldova kolekcija satova: Ne zna se koji je vrijedniji, a cijene su astronomske

Cristiano Ronaldo opet je u fokusu javnosti, a sada, ni manje ni više nego zbog skupocjenog sata kojega je nosio tijekom intervjua s britanskim novinarom Piersom Morganom.

Ronaldo je tom prilikom na ruci imao Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, sat napravljen od 18-karatnog bijelog zlata i na kojemu su dijamanti. Postoji samo 18 ovakvih satova na cijelom svijetu, a cijena je nešto više od milijun i 400 tisuća dolara.

To je samo jedan primjerak iz ronaldove skupocjene kolekcije ručnih satova, a u našoj galeriji pogledajte što još on ima u svom arsenalu.