BOGATSTVO OKO RUKE /

Nećete vjerovati koliko košta sat koji je Cristiano Ronaldo nosio na posljednjem intervjuu

Nećete vjerovati koliko košta sat koji je Cristiano Ronaldo nosio na posljednjem intervjuu
Foto: Jlppa/bestimage/profimedia

Cristiano Ronaldo ponovno pokazao koliko voli stvari koje su nedostižne 'običnim smrtnicima'

12.11.2025.
16:37
M.G.
Jlppa/bestimage/profimedia
Cristiano Ronaldo je prije nekoliko dana dao intervju poznatom britankom novinaru Piersu Morganu u kojemu je govorio o brojnim temama. Bilo je riječi o kraju njegove karijere, kritizirao je bivši klub Manchester United, a tijekom razgovora na ruci je nosio skupocjen sat.

Britanski The Sun objavio je da je Ronaldo tijekom razgovora s Morganom na ruci imao Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, sat napravljen od 18-karatnog bijelog zlata i na kojemu su dijamanti.

Foto: Piers Morgan Uncensored/ferrari/profimedia

Postoji samo 18 ovakvih satova na cijelom svijetu, a cijena je nešto više od milijun i 400 tisuća dolara.

Ronaldu nije problem dati takvu svotu novca za sat jer u svom Al-Nassru ima ogromnu plaću, navodno zarađuje nevjerojatnih pola milijuna eura po danu.

Ovoga ljeta je dobio bonus od 24.5 milijuna funti nakon što je sa saudijskim klubom potpisao najunosniji ugovor u povijesti.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebaši puni vjere uoči duela s europskim prvacima

 

 

 

