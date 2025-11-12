Nećete vjerovati koliko košta sat koji je Cristiano Ronaldo nosio na posljednjem intervjuu
Cristiano Ronaldo ponovno pokazao koliko voli stvari koje su nedostižne 'običnim smrtnicima'
Cristiano Ronaldo je prije nekoliko dana dao intervju poznatom britankom novinaru Piersu Morganu u kojemu je govorio o brojnim temama. Bilo je riječi o kraju njegove karijere, kritizirao je bivši klub Manchester United, a tijekom razgovora na ruci je nosio skupocjen sat.
Britanski The Sun objavio je da je Ronaldo tijekom razgovora s Morganom na ruci imao Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, sat napravljen od 18-karatnog bijelog zlata i na kojemu su dijamanti.
Postoji samo 18 ovakvih satova na cijelom svijetu, a cijena je nešto više od milijun i 400 tisuća dolara.
Ronaldu nije problem dati takvu svotu novca za sat jer u svom Al-Nassru ima ogromnu plaću, navodno zarađuje nevjerojatnih pola milijuna eura po danu.
Ovoga ljeta je dobio bonus od 24.5 milijuna funti nakon što je sa saudijskim klubom potpisao najunosniji ugovor u povijesti.
