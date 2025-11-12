Pobuna u Real Madridu: Najveće zvijezde su protiv Xabija Alonsa, evo zašto

Situacija u svlačionici Real Madrida je jako napeta, unatoč tome što 'Kraljevski klub' ostvaruje dobre rezultate i nalazi se na čelu La Lige, pišu španjolski mediji.

Navodno su neke od najvećih zvijezda Reala, Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga i Fede Valverde jako nezadovoljni trenerom Xabijem Alonsom i njegovim metodama.

Mundo Deportivo piše da im najviše smetaju Alonsove taktike, ponbajviše to što inzistira na pas igri koja kreće od golmana. Valverdeu i Camavingi smeta što često moraju igrati na neprirodnim pozicijama.

Postoji i druga skupina igrača, poput Andriya Lunina i Danija Ceballosa, koji su razočarani jer ni pod novim trenerom ne dobivaju očekivanu priliku.

Frustracija se najviše primjetila na slučaju Viniciusa, čija je burna reakcija prilikom izmjene u El Clasicu obišla svijet. Njegov bijes nije bio samo trenutačna frustracija, već kulminacija nezadovoljstva zbog smanjene minutaže i veće taktičke odgovornosti. Iako se kasnije ispričao suigračima, klubu i predsjedniku, Alonso je bio znakovito izostavljen iz isprike.

Sada je ključna odluka na predsjedniku Florentinu Pérezu: hoće li stati iza trenera kojeg je osobno doveo da provede dugoročnu viziju ili će zaštititi zvijezde koje su zaštitni znak kluba. Alonso ne pokazuje namjeru odstupiti od svojih principa i već planira transfere za ljeto 2026., što sugerira da je došao graditi momčad po svojoj mjeri.

