FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPETOST RASTE /

Pobuna u Real Madridu: Najveće zvijezde su protiv Xabija Alonsa, evo zašto

Pobuna u Real Madridu: Najveće zvijezde su protiv Xabija Alonsa, evo zašto
×
Foto: Juan Carlos Lucas/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Situacija u svlačionici Reala daleko je od idealne, a izgleda da je za sve 'kriv' Xabi Alonso

12.11.2025.
19:07
Maj Gašparac
Juan Carlos Lucas/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Situacija u svlačionici Real Madrida je jako napeta, unatoč tome što 'Kraljevski klub' ostvaruje dobre rezultate i nalazi se na čelu La Lige, pišu španjolski mediji.

Navodno su neke od najvećih zvijezda Reala, Vinicius JuniorThibaut Courtois, Jude BellinghamEduardo Camavinga i Fede Valverde jako nezadovoljni trenerom Xabijem Alonsom i njegovim metodama.

Mundo Deportivo piše da im najviše smetaju Alonsove taktike, ponbajviše to što inzistira na pas igri koja kreće od golmana. Valverdeu i Camavingi smeta što često moraju igrati na neprirodnim pozicijama.

Postoji i druga skupina igrača, poput Andriya Lunina i Danija Ceballosa, koji su razočarani jer ni pod novim trenerom ne dobivaju očekivanu priliku.

Najnovije vijesti iz španjolske La Lige čitajte na Net.hr-u

Frustracija se najviše primjetila na slučaju Viniciusa, čija je burna reakcija prilikom izmjene u El Clasicu obišla svijet. Njegov bijes nije bio samo trenutačna frustracija, već kulminacija nezadovoljstva zbog smanjene minutaže i veće taktičke odgovornosti. Iako se kasnije ispričao suigračima, klubu i predsjedniku, Alonso je bio znakovito izostavljen iz isprike.

Sada je ključna odluka na predsjedniku Florentinu Pérezu: hoće li stati iza trenera kojeg je osobno doveo da provede dugoročnu viziju ili će zaštititi zvijezde koje su zaštitni znak kluba. Alonso ne pokazuje namjeru odstupiti od svojih principa i već planira transfere za ljeto 2026., što sugerira da je došao graditi momčad po svojoj mjeri.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati otkrili što očekuju od reprezentacije na Mundijalu: 'Ako ne budemo nositelji...'

La LigaReal MadridXabi AlonsoVinicius JuniorJude BellinghamEduardo CamavingaFede Valverde
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAPETOST RASTE /
Pobuna u Real Madridu: Najveće zvijezde su protiv Xabija Alonsa, evo zašto