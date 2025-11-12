FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JAPAN NA NOGAMA /

Medvjed u tranzitu: Nakon napada u naseljima, sad je upao i na aerodrom

Zračna luka na sjeveroistoku Japana privremeno je zatvorila pistu nakon što je za vrijeme slijetanja zrakoplova na njoj medvjed krenuo u šetnju.

Radnik zračne luke Hanamaki prvi je učio mladunče, a pista je ponovno otvorena oko 90 minuta kasnije nakon što policija i stručno osoblje nisu uspjeli pronaći životinju.

Podsjetimo, Japan je zbog naglog porasta napada medvjeda na ljude prije tjedan dana angažirao i vojsku kako bi divlje životinje udaljili iz naselja.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.11.2025.
17:01
RTL Danas
MedvjedJapanAerodrom
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx