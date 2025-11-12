Medvjed u tranzitu: Nakon napada u naseljima, sad je upao i na aerodrom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zračna luka na sjeveroistoku Japana privremeno je zatvorila pistu nakon što je za vrijeme slijetanja zrakoplova na njoj medvjed krenuo u šetnju.

Radnik zračne luke Hanamaki prvi je učio mladunče, a pista je ponovno otvorena oko 90 minuta kasnije nakon što policija i stručno osoblje nisu uspjeli pronaći životinju.

Podsjetimo, Japan je zbog naglog porasta napada medvjeda na ljude prije tjedan dana angažirao i vojsku kako bi divlje životinje udaljili iz naselja.