Najspektakularniji ulasci i izlasci: 'Remetinec je postao kao Red Carpet, samo umjesto tepiha...'

Mahnula je novinarima, poslala im poljubac, i s dva velika kofera ušla u Remetinec. Gabrijela Žalac puno je stvari ponijela, u zatvor ipak ide na 2 godine i 7 mjeseci, doduše možda izađe već nakon polovine odslužene kazne. I tako smo u zatvor ispratili još jednu nekoć utjecajnu ministricu, u zemlji u kojoj nema koga nismo vidjeli na vratima Remetinca. Bivšeg premijera, ministre, gradonačelnike, župane, načelnike općina, ugledne gospodarstvenike, ravnatelje svih mogućih državnih poduzeća, predsjednike sportskih klubova. Više pogledajte u prilogu.

12.11.2025.
8:13
Ivan Skorin
Gabrijela ŽalacRemetinecZatvorKrešimir MacanMaro Alavanja
