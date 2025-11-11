Danas je Dan samaca: Otkrili smo zašto se na ovaj dan troši više nego na Black Friday

Današnji datum, 11.11. iliti 1111., same jedinice, pa se danas slavi Dan samaca. U Hrvatskoj ih je 400 tisuća, što je svako četvrto kućanstvo. I to je u posljednjih 20 godina rast od gotovo 50 posto. A kako azijske zemlje imaju ogroman rast samaca, recimo u Japanu ima više samaca nego oženjenih ljudi, današnji su dan mudro iskoristili kao priliku za trošenje. Možda niste znali, ali Singles Day je postao dan kada se troši više nego na Crni petak.

Nije lako "Samcima". Čak i u filmu koji se tako zove, nitko od glavnih likova na kraju ne ostane sam. U filmovima su uglavnom nesretni i željni partnera. Bridget Jones je možda i najbolji primjer. Rijedak slučaj kada je kul biti sam jest "Sam u kući", ali samac tu ima osam godina.

Samce je, dakle, na filmu, i ne samo tamo, uvijek pratila izvjesna stigma. "Kulturološki gledano, biti sam kroz vrijeme nije bilo poželjno. Danas se stvari pomalo mijenjaju. Danas biti sam jest prihvatljivo. Naravno, postavlja se pitanje je li dobro uvijek biti sam, je li dobro biti samac", kaže Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja.

Procjena je da na svijetu trenutačno ima više od dvije milijarde samaca, nikad ih toliko nije bilo. U Americi ih je preko 132 milijuna, što je 42 posto, u Kini ih je još više 240 milijuna, ili 40 posto, a u Europi oko 150 milijuna, što je 35 posto, dakle svako treće kućanstvo je samačko.

'To je shopping event'

A upravo je u Kini i osmišljen praznik za samce - ono što je među studentima 90-ih počelo kao anti-Valentinovu, eksplodiralo je u najveći svjetski šoping događaj, gdje se uz četiri jedinice nude ogromni popusti, ekskluzivni mobiteli ili tenisice baš za taj dan, čak se nudilo i 111.111 sniženih avionskih karata.

U jednom danu tako se danas okrene 150 milijardi dolara, duplo više nego na Black Fridayja. Samci su pali u drugi plan, tumači za Direkt Zvonimir Stopić, profesor povijesti na jednom pekinškom sveučilištu. "Više je on shopping event nego bilo što drugo. Međutim, ono što je za Kinu zanimljivo kad se već govori o Singles Dayu jest to da Kina danas ima ozbiljnih problema što se tiče pada broja stanovnika, što se tiče starenja stanovništva", kaže Stopić.

Da, politika jednog djeteta ostavila je traga, ali ista je stvar i u Japanu, trend je ohitorisama ili "skupina jednog čovjeka", u Koreji "honjok" ili "usamljeno pleme". A slično je i kod nas. Hrvatska je 2001. imala 270 tisuća samačkih kućanstava, na posljednjem popisu ih je 400 tisuća, što je porast od 45 posto u 20 godina. I mnogi u solo životu nalaze prednosti, posebno mladi.

"Da me nitko ne kontrolira. To je stvarno super, jer znam da ima puno užasnih dečkiju", misli studentica Tara iz Svetog Ivana Zelie, Tia iz Splita kaže kako "uvijek misliš da imaš vremena, da će to doći, imaš neke druge prioritete, faks, karijera, prijatelji, druženje, a onda mislim da to dođe kasnije s godinama", dok Marta iz Trogira kaže da je njoj "zasad super, ima situacija gdje nije, ali u većini mi je bolje samoj nego s nekim".

Prednosti samačkog života

I razna istraživanja pokazala su prednosti samačkog života - recimo da bolje spavaju, imaju više slobode u karijeri, češće mijenjaju posao na bolje, čak i imaju jaču socijalnu mrežu. Nećete se ni sa kime boriti oko daljinskog, ali ćete s druge strane sami plaćati sve streaming servise i ostale račune. No, neki od samaca, kao recimo u filmu "Her", bježe od samoće u digitalni svijet.

"Godina je 2025., a to će se tek vidjeti 2035. način našeg života, uronjenost u digitalni svijet nas potiče da budemo sami. Sve je manje interakcije među ljudima, sve je manje mjesta gdje se netko može susresti i zaljubiti, spojiti u neku zajednicu. Činjenica da nam je dosta toga omogućeno u digitalnoj sferi nas i tjera u samoću", smatra Jokić.

Iako trendovi govore suprotno, ne bi bilo dobro da odemo u neku distopiju poput Blade Runnera u kojoj su svi sami. "Ajmo se opet fizički početi družiti. Netko će možda nakon tog fizičkog druženja poželjeti ostati sam, ali će mu ostati prijatelji kao dio života, a netko će se možda spojiti u najbolju vezu koja će, ili trajati cijeli život, ili se možda raskinuti za dva tjedna", zaključuje Jokić.

A i samcima i onima u vezama ostat će gigantski popusti na 11.11.