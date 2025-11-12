Bez plaće već dva mjeseca, šef otvorio novi restoran u Zagrebu: 'Kako da preživim ovdje?'

OSTALI BEZ NOVCA /

Radili su po 12 sati dnevno, i tako 28 dana u mjesecu. Dobili su otkaz, a poslodavac im je i dalje dužan plaću za 2 mjeseca. Ispovijest je to trojice stranih radnika za Direkt. Jedan Indijac i dvoje Nepalaca kažu da nemaju ni za hranu, a kamoli za povratak doma. A čovjek koji im je dužan novce, s partnerima u centru Zagreba ovih dana otvorio je restoran. Više pogledajte u prilogu Rikarda Stojkovskog.