FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSTALI BEZ NOVCA /

Bez plaće već dva mjeseca, šef otvorio novi restoran u Zagrebu: 'Kako da preživim ovdje?'

Radili su po 12 sati dnevno, i tako 28 dana u mjesecu. Dobili su otkaz, a poslodavac im je i dalje dužan plaću za 2 mjeseca. Ispovijest je to trojice stranih radnika za Direkt. Jedan Indijac i dvoje Nepalaca kažu da nemaju ni za hranu, a kamoli za povratak doma. A čovjek koji im je dužan novce, s partnerima u centru Zagreba ovih dana otvorio je restoran. Više pogledajte u prilogu Rikarda Stojkovskog.

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.11.2025.
6:11
RTL Direkt
Strani RadniciNeisplata PlaceDostavljači Hrane
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx