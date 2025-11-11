Pitali smo vas 'što očekujete od reprezentacije na svjetskom prvenstvu': Evo vaših odgovora

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'ŽELJE SU DRUGO' /

Izbornik Zlatko Dalić sinoćnjim je treningom otvorio audiciju za Svjetsko prvenstvo u SAD-u i Kanadi. Večeras na Rujevici nastavlja s pripremama za Farske otoke u petak.

U našoj redovnoj rubrici pitali smo vas: "Što očekujete od hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine?" U nastavku donosimo nekoliko komentara s Facebook stranice net.hr-a.

"Očekujem prolazak skupine, a dalje što bude", piše Željko Blašković. Franjo Jurčević ne dijeli toliko povjerenje prema Dalićevim pulenima. "Ako ne budemo nositelji, nećemo grupu proći. Želje su drugo", tvrdi. "Očekujem sve najbolje - 2. ili 3. mjesto", optimističan je Željko Tvrdić. Više doznajte u prilogu.