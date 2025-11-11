FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ŽELJE SU DRUGO' /

Pitali smo vas 'što očekujete od reprezentacije na svjetskom prvenstvu': Evo vaših odgovora

Izbornik Zlatko Dalić sinoćnjim je treningom otvorio audiciju za Svjetsko prvenstvo u SAD-u i Kanadi. Večeras na Rujevici nastavlja s pripremama za Farske otoke u petak.

U našoj redovnoj rubrici pitali smo vas: "Što očekujete od hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine?" U nastavku donosimo nekoliko komentara s Facebook stranice net.hr-a.

"Očekujem prolazak skupine, a dalje što bude", piše Željko BlaškovićFranjo Jurčević ne dijeli toliko povjerenje prema Dalićevim pulenima. "Ako ne budemo nositelji, nećemo grupu proći. Želje su drugo", tvrdi. "Očekujem sve najbolje - 2. ili 3. mjesto", optimističan je Željko Tvrdić. Više doznajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
11.11.2025.
17:12
RTL Danas
Tema DanaPitali Smo VasZlatko DalićReprezentacijaLuka ModrićSvjetsko Prvenstvo U Nogometu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx