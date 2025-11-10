FREEMAIL
U CRVENOM /

Kvaliteta zraka u Zagrebu je loša: Stručnjak pojasnio što ne smijete raditi, a što ne

Loše, loše, loše i loše. Takva je danas kvaliteta zraka u Zagrebu, u Dugavama, Trnju, Mirogoju i Maksimiru. Na ukupno četiri mjerne postaje kvaliteta zraka je u crvenom. Pokazuju tako službeni podaci koje svaki dan objavljuje Ministarstvo zaštite okoliša. Zrak je loše kvalitete i u Kutini, Bjelovaru, Koprivnici i Slavonskom Brodu. A to znači da treba izbjegavati fizičku aktivnost na otvorenom, ne treba trčati ni igrati nogomet vani. Kako se ponašati, trebaju li se djeca igrati u parku ili ne trebaju, pojasnio je zamjenik ravnatelja Andrije Štampara, Bruno Cvetković. Više pogledajte u prilogu 

10.11.2025.
23:27
RTL Direkt
Kvaliteta ZrakaZagreb
