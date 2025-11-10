FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MODRI' U KRIZI /

Pitali smo vas 'tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?' Evo kako ste nam odgovorili

Teška je situacija u Dinamu nakon jučerašnjeg poraza u Puli. U Maksimiru je jutros održana komemoracija za preminulog Dinamovog velikana Rudolfa Belina, a nakon toga održan je krizni sastanak čelnog čovjeka Dinama Zvonimira Bobana te stručnog stožera na čelu s trenerom Kovačevićem.

Na komemoraciji su sjedili daleko jedan od drugoga, a nitko u Dinamu ni jutros se nije želio očitovati o aktualnoj situaciji u klubu. Navijači masovno traže odlazak trenera Kovačevića, a Bobanu zamjeraju što se još nije obratio javnosti iako je Dinamo pretrpio već četiri prvenstvena poraza.

Podsjetimo, nakon Gorice, Lokomotive i Vukovara, sinoć se protiv Dinama osladila i Istra, pa Dinamo na stanku odlazi s četiri boda zaostatka za vodećim Hajdukom. U Temi dana pitali smo vas: "Tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?", u video prilogu poslušajte neke od vaših komentara s Facebook stranice net.hr-a.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.11.2025.
17:24
RTL Danas
DinamoTema DanaPitali Smo VasZvonimir BobanMario Kovačević
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx