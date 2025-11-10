Pitali smo vas 'tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?' Evo kako ste nam odgovorili

'MODRI' U KRIZI /

Teška je situacija u Dinamu nakon jučerašnjeg poraza u Puli. U Maksimiru je jutros održana komemoracija za preminulog Dinamovog velikana Rudolfa Belina, a nakon toga održan je krizni sastanak čelnog čovjeka Dinama Zvonimira Bobana te stručnog stožera na čelu s trenerom Kovačevićem.

Na komemoraciji su sjedili daleko jedan od drugoga, a nitko u Dinamu ni jutros se nije želio očitovati o aktualnoj situaciji u klubu. Navijači masovno traže odlazak trenera Kovačevića, a Bobanu zamjeraju što se još nije obratio javnosti iako je Dinamo pretrpio već četiri prvenstvena poraza.

Podsjetimo, nakon Gorice, Lokomotive i Vukovara, sinoć se protiv Dinama osladila i Istra, pa Dinamo na stanku odlazi s četiri boda zaostatka za vodećim Hajdukom. U Temi dana pitali smo vas: "Tko je odgovoran za loše rezultate Dinama?", u video prilogu poslušajte neke od vaših komentara s Facebook stranice net.hr-a.