Carmen Tariba osmislila je projekt financijske edukacije djece

IDEJE NA STOLU /

Što učiniš kad ti tinejdžer zatraži tenisice od 600 €? Ako si Carmen Tariba, od kućnog problema napraviš misiju: pretvoriš razgovor o željama i budžetu u igru, osmisliš „escape room“ za financije, uvedeš roditelje i djecu u metodu "5×Zašto" i pokreneš platformu GetFinUp, koja financijsku pismenost čini zabavnom i primjenjivom.

U novoj epizodi “Ideje na stolu” Carmen ruši tabu novca, pokazuje kako se „financijska higijena“ uči kao pranje zubi – od malih nogu – i otkriva zašto su plan, štednja i mali koraci moćniji od bilo koje „must have“ želje. Ovo je priča o tome kako se iz jedne skupe želje rodila navika za cijelu obitelj i kako je pomogla obitelji da iz minusa dođe u stabilni plus.