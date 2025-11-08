Novi detalji o ubojstvo u Velikoj Gorici: Osumnjičena žena od prije poznata policiji

SVI U ŠOKU /

Veliku Goricu jutros je potreslo ubojstvo 52-godišnjeg muškarca. Zbog sumnje da ga je usmrtila, policija je privela 40-godišnju ženu. Ubojstvo se, kako doznajemo, dogodilo uporabom oštrog predmeta, a policijski očevid i dalje traje. Osumnjičena je pod nadzorom policije, a neslužbeno doznajemo i da je ranije bila osuđivana zbog pokušaja ubojstva i nasilja u obitelji. Istraga bi trebala otkriti motive ovog tragičnog događaja koji je šokirao susjede i cijelo naselje. Više pogledajte u prilogu