Šprajc: 'Situacija u Srbiji je postala predramatična, gotovo smrtonosna'

'TRAŽE SE SNAJPERISTI' /

Lako se nama ovdje u Hrvatskoj zafrkavati, ali situacija u Srbiji je stvarno postala dramatična. Predramatična. Gotovo smrtonosna.

"Mi trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista, za koje znamo da se nalaze u gradu. I ne možemo već tri dana da ih pronađemo. Nadam se da ćemo uspeti, ko su i kako mete, videćemo. Dakle, znamo da su stigli, znamo i odakle je novac. Verujem da će nadležne službe uspeti to da reše. Dakle, to im je jedini način", kazao je Aleksandar Vučić.

A znamo i odakle su stigli. To su one dvije babe koje su tobože došle u Split plesat folklor, a zapravo su došle po snajpere. Zato smo ih i tobože protjerali. Da što prije riješe stvar. Situacija je takorekuć urgentna.

Doduše malo nas je zateklo što je Vučić ovako javno na televiziji otkrio da po Beogradu traže snajperiste, bilo bi dobro da se sad sakriju u beogradski metro, tamo ih nikad neće naći. Jer sad iznad Beograda lete u taksijima pa bi ih mogli uočiti.

Ili smo sve krivo shvatili pa je ovo bio oglas za posao: 'Traže se dva snajperista.' Kaj god, rekli bi da će ta dva snajperista najlakše naći kod psihijatra.