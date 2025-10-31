Šprajc: 'Ako je tako lijepo bilo u Jasenovcu, onda je valjda i Bleiburg bio samo ekskurzija'

'DUPEGLAVAC' /

U Saboru je održan okrugli stol na kojem je nekoliko pseudo znanstvenika izgleda opet miksalo kosti po Jasenovcu. Ali valja ih poslušati jer tko zna, možda su se u ime svojih ideoloških predaka došli ispričati zbog - 83.145 imenom i prezimenom popisanih žrtava Jasenovca. Među kojima je bilo i 20.101 dijete do 14 godina starosti.

"Ondje nije bilo masovnih serijskih ubojstava. U Hrvatskoj toga vremena nije bilo logora za djeca u kojem bi djeca bila ubijana već su bila prihvatilišta u kojima su djeca dobivala za ono vrijeme najbolju moguću skrb. U logorima je postajala zdravstvena zaštita za logoraše, ambulanta i bolnica, postojali su zatočenički glazbeno scenski sastavi, a zatočenici su se mogli baviti i sportom, nogometom i odbojkom", rekao je politolog Igor Vukić dok je publicit Per Šola dodao: 'Kad gledamo dokumente logora Jasenovac, jako često naiđemo, budući da je tamo bilo negdje 20 do 30 radionica, u radionicama su radili vrlo stručni ljudi i puno djece je htjelo ići na praksu i polagati ispite.'

Znači, Jasenovac je bio nešto kao danas Silicijska dolina. Ovih 83.145 ubijenih su zapravo veselo odlazili u radionice, tamo bi radili čipove li šta se u to vrijeme već radilo, pa bi tijekom posla malo predahnuli u wellnessu, odigrali partiju ping ponga i onda bi na ovim glazbeno scenskim igraonicama zajedno s ustaškim čuvarima glumili da ih ovi ubijaju. A djeca, djeca su stajala u redu ispred logora da ih puste na praksu. Svaka obrtnička škola danas bi trebala imati takvu praksu.

A dobro, ako je tako lijepo bilo u Jasenovcu, onda je valjda i Bleiburg bio samo ekskurzija koju su organizirali partizani da bi ratne zarobljenike i civile odveli na piknik u Sloveniju, jer u Maceljskoj šumi i kod Kočevskog roga je stvarno lijepa priroda, Slovenija je inače jako lijepa zemlja za takve izlete, pa su im partizani tamo prostrli dekice, dali košarice sa sendvičima i sokovima, da se ljudi malo relaksiraju od rata i da uživaju u prirodi i društvu. Ok, putem se možda netko od izletnika spotaknuo i pao u kakvu jamu, ali velika je to bila ekskurzija, ne možeš paziti na svakog, tko se sam nije pazio a bože moj, znate kako kažu - sam pao, sam se ubio.

Dakle u Hrvatskom Saboru smo se stvarno navikli slušati svakakvih bedastoća ali stranke koje su organizirale ovaj velebni skup - nebitni Domino i još neka nebitnija, bedastoće su odlučili dići na višu razinu - na razinu gadljivosti. Jer stvarno je mučno čak i u mučnom Hrvatskom Sabor slušati takvo besprizorno lešinarenje po žrtvama fašističkog terora kojemu je jedini cilj ustašku državu abolirati i preko toga sebe promovirati. Jer Domino je stranka takvih genijalaca koji se nisu mogli uklopiti čak ni u genijalni Domovinski pokret pa su potražili svoj put. Koji eto vodi baš preko 83.145 imenom i prezimenom popisanih žrtava Jasenovca. Više pogledajte u prilogu.