Osramoćeni Andrew mora iseliti iz kraljevske rezidencije: Prošlost ga je konačno dostigla

VIŠE NIJE PRINC /

Andrew više nije princ! Nakon što se sam odrekao titula vojvode od Yorka, britanski kralj Charles pokrenuo je službeni postupak oduzimanja svih titula, zvanja i povlastica mlađem bratu. Razlog je njegova povezanost s osuđenim seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom, pa i optužbe izravno na njegov račun. Osramoćeni bivši princ mora i iseliti iz kraljevske rezidencije.

Više neće biti princ, vojvoda od Yorka ni Njegova kraljevska visost - odsad je Andrew Mountbatten Windsor, građanin bez plemićkog pedigrea. Vijest nije dočekala preminula Virginia Giuffre, žena koja ga je prije više od 10 godina optužila za silovanje, ali tu je njezina obitelj.

"Bila bi jako ponosna. On je sada samo Andrew. Više nije princ. I ona bi bila… Ona sada slavi s neba, govoreći - Uspjela sam. Ova obična djevojka iz obične obitelji srušila je princa. Jako smo ponosni na nju", rekao je Sky Roberts, Virginijin brat.

Kraljevsku obitelj prekrojio je njegov strariji brat, kralj Charles koji je pokrenuo službeni postupak oduzimanja titula, počasnih zvanja i povlastica osramoćenom princu.

Bivši princ samo je jedan od moćnika koji su se povezivali s osuđenim seksualnim predatorima Jeffreyjem Epsteinom i njegovom partnericom Ghislaine Maxwell. Više pogledajte u prilogu Ane Trcol.