Iz Vatikana stigli pozitivni signali, ali o Stepincu ni riječi: Donosimo detalje razgovora

Predsjednik Zoran Milanović sastao se u Vatikanu s papom Lavom XIV. i državnim tajnikom Svete Stolice. Iako službeni datum posjeta još nije dogovoren, iz Vatikana stižu pozitivni signali.

Posjet predsjednika Zorana Milanovića Vatikanu protekao je u srdačnoj atmosferi i otvorio mogućnost Papina posjeta Hrvatskoj. Sam Papa Lav XIV. dao je najizravniji mogući nagovještaj: “Nadam se da se vidimo uskoro u Hrvatskoj.”

Ako se tomu doda i izjava predsjednika Milanovića, može se reći da su poruke iz Rima pozitivne, ali i oprezne. Riječ je tek o jednome u nizu poziva koje Papa svakodnevno prima od brojnih država.

Susret se smatra važnim korakom u jačanju diplomatskih odnosa između Hrvatske i Svete Stolice. Papa je, podsjetimo, još kao kardinal obećao doći u Zagreb na blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, što dodatno budi nadu u skori posjet. “Rekao bih da ništa nije isključeno,” komentirao je naš reporter.

Predsjednik Milanović kazao je da je najviše bilo govora o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i o pitanju legitimnog političkog predstavljanja. O Stepincu pak, se nije razgovaralo. Iz Vatikana uživo javio se Mario Jurič, više doznajte u video prilogu.