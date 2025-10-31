MILANOVIĆ S PAPOM /

Iz Vatikana stigli pozitivni signali, ali o Stepincu ni riječi: Donosimo detalje razgovora

Predsjednik Zoran Milanović sastao se u Vatikanu s papom Lavom XIV. i državnim tajnikom Svete Stolice. Iako službeni datum posjeta još nije dogovoren, iz Vatikana stižu pozitivni signali.

Posjet predsjednika Zorana Milanovića Vatikanu protekao je u srdačnoj atmosferi i otvorio mogućnost Papina posjeta Hrvatskoj. Sam Papa Lav XIV. dao je najizravniji mogući nagovještaj: “Nadam se da se vidimo uskoro u Hrvatskoj.”

Ako se tomu doda i izjava predsjednika Milanovića, može se reći da su poruke iz Rima pozitivne, ali i oprezne. Riječ je tek o jednome u nizu poziva koje Papa svakodnevno prima od brojnih država. 

Susret se smatra važnim korakom u jačanju diplomatskih odnosa između Hrvatske i Svete Stolice. Papa je, podsjetimo, još kao kardinal obećao doći u Zagreb na blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, što dodatno budi nadu u skori posjet. “Rekao bih da ništa nije isključeno,” komentirao je naš reporter.

Predsjednik Milanović kazao je da je najviše bilo govora o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i o pitanju legitimnog političkog predstavljanja. O Stepincu pak, se nije razgovaralo. Iz Vatikana uživo javio se Mario Jurič, više doznajte u video prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
31.10.2025.
19:37
Mario Jurič
VatikanPapa Lav Xiv.Zoran Milanović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx