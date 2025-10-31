Liječnici protiv pisanja ispričnica učenicima i testiranja budućih ročnika

NOVI ZAHTJEVI /

'Fush off'. Poruka je liječnika obiteljske medicine ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu zbog promjene Pravilnika po kojem bi većinu izostanaka morali pravdati oni, a ne roditelji. Uz to, do njih je došla i informacija da će pregledavati ročnike za obvezni vojni rok. Detalje je za RTL Danas otkrila liječnica obiteljske medicine Davorka Došen Mrak.

S druge strane, Ministarstvo obrane poručilo je da je riječ o lapsusu u govoru ministra Anušića, te da obiteljski liječnici neće pregledavati buduće ročnike. Što o ispričnicama poručuju iz Ministarstva obrazovanja donosimo u 19 u RTL Danas.