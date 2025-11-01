Dolac seli na Europski trg, svemu su kumovala oštećenja i vlaga: Evo što kažu kupci i trgovci

SIMBOL ZAGREBA /

Tržnica Dolac, simbol grada Zagreba, seli na novu lokaciju zbog oštećenja na stropu i problema s vlagom. Nakon što je dio stropa pao, pri čemu srećom nitko nije stradao, utvrđeno je da vlaga prodire s gornje plohe tržnice. Osim uklanjanja preostale žbuke na stropu, potrebno ispitati i stanje plohe pa je odlučeno da popularni plac preseli na Europski trg.

Prodavač Drago Trojko kaže nam da njemu to nije problem. "Meni je veći problem što ja moram sjediti i prodavati. To je blizu trga Jelačićevom, mislim da će nas vidjet tamo".

Gospodinu Dragi nije problem, ali Ivani Božiković koja robu donosi iz Dalmacije, ovo dodatno komplicira logistiku: "Di su magazini - na Dolcu, di je hladnjača - na Dolcu. Advent smisti na Zrinjevac, od Adventa živiš četiri tjedna, a od nas živiš cilu godinu. A nas stavi na Trg di je meni još od muža pokojna baba na Trgu bana Jelačića prodavala".

Iz Zagrebačkih Tržnica spremni su pomoći nezadovoljnima. Voditelj Tržnice Zagreb Marin Rončević: "Mi smo ih sve pozvali ponaosob da dođu od ponedjeljka kod nas, mi ćemo sa svakim obaviti razgovor i vidjeti na koji način ublažiti negativne efekte. Dali smo im i druge alternative, druge tržnice". Na Dolcu i Europskom trgu je bila Tea Mihanović, više doznajte u prilogu.