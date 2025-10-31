ZAHUKTALA SEZONA /

Ranjeni Dinamo protiv probuđene Rijeke: Svi sveti na Maksimir donose veliku utakmicu

Da je Dinamo u krizi, i nije više neka vijest, ali sada mu dolaze dvije teške utakmice koje bi uvelike mogle odrediti smjer jesenske sezone. Dinamo sutra u Maksimiru igra derbi 12. kola HNL-a protiv Rijeke potom već u četvrtak u Zagreb stiže španjolska Celta iz Viga u četvrtom kolu Europske lige. S druge strane Rijeka, osokoljena pobjedama protiv praške Sparte i Osijeka izgleda sve bolje, a trener Victor Sanchez poručuje - želimo iskoristiti slabosti Dinama. 

31.10.2025.
20:43
Sportski.net
HnlDinamoHnk Rijeka
