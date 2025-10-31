Nogometna trenerica priznala: ChatGPT joj pomaže oko formacije, rezultati su zapanjujući

Laura Harvey trenirala je žensku momčad Arsenala. Trenutno je na poziciji glavne trenerice Seattle Reigna u američkoj ligi NWSL. Nedavno je govorila kako je slušala umjetnu inteligenciju oko taktičkih savjeta.

„Jednog dana tijekom izvansezone, tipkala sam stvari u ChatGPT, poput: 'Koji je identitet Seattle Reigna?' I davao mi je odgovore. Pitala sam se je li to stvarno to“, rekla je Harvey za Soccerish podcast.

„Tada sam pitala: 'Koju formaciju da koristim da pobijedim momčadi NWSL-a?' I dalo mi je sve momčadi u ligi i njihove preporučene formacije. Za dvije momčadi predložilo je: 'Morate igrati s obranom od pet igrača.' Pa sam to i učinila. Nije šala, učinila sam to zbog umjetne inteligencije", priznala je Harvey.

Ove sezone, Laura Harvey iznenadila je sve postavivši obranu od pet igračica, što je prvi put u njezinoj dugoj karijeri. „Nikad se time nisam stvarno bavila“, priznaje. „Nikad me nije stvarno zanimalo kako bi se to moglo primijeniti na ženski nogomet. Vidjela sam to samo izdaleka, gledajući muške utakmice.“

Ipak, promjena je bila uspješna. Jača obrana, uravnoteženija momčad... i bodovi se gomilaju. S jednom preostalom utakmicom u regularnoj sezoni, Seattle Reign zauzima četvrto mjesto od 14, s 10 pobjeda u 25 utakmica. To je daleko bolji učinak od njihovog 13. mjesta prošle sezone.

