Jakirović Talijanima otkrio sve o Sučiću i Baturini: Za jednog je siguran da će igrati u Realu

Talijani su ponovno 'zagrizli' za Petra Sučića, koji je oduševio prvijencem u dresu nerazzurra, a Inter uživa u trenutnom utjecaju mladog hrvatskog veznjaka.

O mladiću koji je tek prije nekoliko dana napunio 22 godine Talijanima je pričao Sergej Jakirović, trener Hull Cityja, koji je Sučića vodio u još mlađim izdanjima. Talijanski TuttoMercato zanimalo je iznenađuje li ga njegova brza integracija u Interu.

"Bit će uključen u važnu rotaciju. On to stvarno već jest za Inter. Mislim da jako dobro koristi minute koje ima na raspolaganju, jer uvijek pokušava pomoći momčadi i čini se da mu to uspijeva. Iskreno, očekivao sam to jer je oduvijek bio momčadski igrač, s jakim karakterom i jedinstvenom radnom etikom. Očito, sa svakim golom ili asistencijom njegovo samopouzdanje raste. Očekujem da će za sezonu ili dvije postati kamen temeljac momčadi", rekao je Jakirović pa odogovorio gdje ga vidi nakon toga:

"Moje mišljenje je da će nakon Intera igrati za Real Madrid. Poput Kovačića."

Koje ste najbolje kvalitete vidjeli kod Petra?

"Kao što znate, Petar je debitirao sa mnom u Zrinjskom, u Ligi prvaka. Nakon prelaska u Dinamo, gdje je igrao za U-19, pozvao sam ga u Zrinjski na posudbu na godinu dana. Mislim da je tamo napravio veliki napredak. Nakon što sam otišao u Rijeku, ponovno smo se sreli u Dinamu 2023./24., gdje smo briljantno surađivali, osvojili dvostruki naslov i stigli do Lige prvaka. Njegova najveća kvaliteta za mene je njegova predanost, radne navike, mentalna snaga, velika pokretljivost i razumijevanje nogometne igre. Toliko uživa i voli igrati nogomet da za njega to nije posao, već igra."

Iskoristili su Talijani Jakirovića za pitanje i o Martinu Baturini.

"Martin je sjajan igrač, pravi broj deset koji čini razliku na terenu. Naravno, Serie A je ozbiljna liga i mislim da mu je sada glavna briga prilagodba. Mislim da bi s više minuta u igri ​​ta prilagodba trajala kraće, ali s druge strane, morate se boriti i naporno raditi kako biste maksimalno iskoristili svaku minutu na terenu. Mislim da će se poboljšati pod Fabregasom, koji je pak pokazao veliki potencijal kao trener."

