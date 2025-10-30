Jedan od najvažnijih FIFA-inih agenata o hrvatskom veznjaku: 'Jako teško se takvog može pronaći'

Jedan je od najvažnijih FIFA-inih agenata na hrvatskom tržištu, Vincenzo Cavaliere, danas je i jedan je od najtraženijih ljudi nakon što je 'njegov' Petar Sučić zabio fantastičan prvijenac u dresu Intera.

"Iskreno, ne, nisam očekivao ovaj trenutni proboj. Ali pratim ga, gledam Interove utakmice i njegov rast je nevjerojatan. Znao sam za njegove fizičke sposobnosti i sposobnost prilagodbe. Došao je u Zagreb iz Bosne i odmah se prilagodio, tako da sam znao da ima vrlo visoku stopu prilagodbe. Ali skok iz Dinama u Inter je vrlo velik, puno značajniji. To jednostavno potvrđuje predviđanje Ausilia i Interovih skauta, koji su u ovom dečku vidjeli ono što danas vidimo na terenu", rekao je za TuttoMercatoWeb, a Talijani mu se odavno dive budući da je doveo i Marcela Brozovića u Inter:

"Pa, Brozović je također odmah bio starter dok nije došao Spalletti. Tada ga je toskanski trener koristio nedosljedno nekoliko tjedana, ali nakon par mjeseci vratio se na teren na devedeset minuta. Uz to, Sučić se jako dobro snalazi, također ima nekoliko izvrsnih utakmica za reprezentaciju i nadamo se da će nastaviti igrati na ovoj razini još dugo vremena."

Kontrola lopte i vizija

S tehničkog stajališta, što vas je najviše impresioniralo?

"Njegova kontrola lopte i vizija. Vrlo malo griješi, uvijek gleda naprijed. Igra duboka dodavanja, a kada mora zadržati loptu, zadrži je i ima hrabrosti nositi je."

Inter je za njega platio 14 milijuna eura. Koliko danas vrijedi?

"Rekao bih da po mom mišljenju, ako danas pristupite Interu, ne bi ni razmišljali o njegovoj prodaji, ali govorimo o igraču koji je već procijenjen na 25-30 milijuna eura. Istina je da je Leoni rođen 2006., a ne 2003., ali je prodan za 40 milijuna eura za sezonu u kojoj je dobro igrao. Uz to, igrače koji igraju za Inter i čine razliku ne bi trebalo prodavati samo zato što ste Internazionale Milano, jedan od najvećih klubova na svijetu. To nije momčad koja razvija talente da bi ih prodala. Naravno, ponekad morate prodati igrače da biste prikupili novac, ali pronaći takvog veznog igrača je danas vrlo teško. Tko ne bi želio igrača koji se kreće od šesnaesterca do šesnaesterca poput Sučića?"