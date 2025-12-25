Tko je bio na Djedičinoj listi zločestih? Ovo su slavne osobe koje su Božić provele iza rešetaka

Dok većina ljudi Božić provodi u toplini doma, okružena obitelji i prijateljima, otvarajući darove i uživajući u blagdanskoj trpezi, za neke holivudske zvijezde ovaj dan mira i veselja pretvorio se u pravu noćnu moru. Umjesto blagdanskog duha, osjetili su hladnoću lisica na rukama i proveli sate, pa čak i cijeli dan, u zatvorskoj ćeliji. Iako je prosinac mjesec u kojem su mnoge poznate osobe imale problema sa zakonom, nekolicina njih imala je tu nesreću da budu uhićeni upravo na sam dan Božića, 25. prosinca.

Njihove priče služe kao mračni podsjetnik da slava i bogatstvo ne pružaju imunitet od zakona te da se i najsjajniji blagdani mogu u trenutku pretvoriti u skandal o kojem će pisati mediji diljem svijeta. Od obiteljskog nasilja do tučnjava u barovima i vožnje pod utjecajem alkohola, ovo su zvijezde čije su božićne proslave završile policijskim fotografijama umjesto obiteljskim portretima.

Charlie Sheen: Obiteljska drama na božićno jutro

Jedan od najozloglašenijih slučajeva dogodio se na božićno jutro 2009. godine, kada je glumac Charlie Sheen (58) uhićen u Aspenu. Zvijezda serije "Dva i pol muškarca" privedena je pod optužbama za napad, prijetnje i kazneno djelo nakon žestoke svađe s tadašnjom suprugom Brooke Mueller. Prema policijskom izvješću i pozivu hitnoj službi, Mueller je tvrdila da joj je Sheen prijetio nožem, govoreći joj: "Bolje ti je da se bojiš". U jednom trenutku, operateru je rekla: "Mislila sam da ću umrijeti čitav sat".

Sheen je proveo osam sati u pritvoru prije nego što je pušten uz jamčevinu od 8.500 dolara (oko 8.000 eura). Kasnije je sklopio nagodbu s tužiteljstvom, priznavši krivnju za prekršajni napad kako bi izbjegao teže optužbe. Kazna mu je uključivala trideset dana rehabilitacije, trideset dana uvjetne kazne i trideset šest sati tečaja za kontrolu bijesa.

Foto: Profimedia

Njegova bivša supruga, Denise Richards, godinama kasnije otkrila je bizarni detalj tog dana. Sheen ju je nazvao iz zatvora kako bi kćerima čestitao Božić. "Bile su zauzete igranjem sa svojim igračkama i rekle su: 'Pričat ćemo s tatom kasnije.' A ja sam pomislila, 'Mislim da će tata biti malo zauzet kasnije'", ispričala je Richards.

Dustin Diamond: Kobna tučnjava zvijezde serije "Spasilačkih zvona"

Glumac Dustin Diamond, najpoznatiji po ulozi Screecha u popularnoj seriji "Spasilačka zvona", proveo je Božić 2014. godine u pritvoru. Uhićen je u Port Washingtonu u Wisconsinu nakon što je tijekom svađe u jednom baru nožem ubo drugog muškarca. Diamond i njegova zaručnica navodno su se posvađali s drugom grupom ljudi, a situacija je eskalirala u fizički sukob.

Foto: Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia

Glumac je tvrdio da je nož potegnuo u samoobrani kako bi zaštitio zaručnicu, no policija ga je optužila za ugrožavanje sigurnosti, nošenje skrivenog oružja i remećenje javnog reda i mira. Nakon što je pobjegao s mjesta događaja, policija ga je sustigla i u njegovom automobilu pronašla krvavi nož. Diamond je na kraju osuđen i proveo je tri mjeseca u zatvoru. Njegov život nakon slave bio je obilježen financijskim problemima i skandalima, a preminuo je 2021. godine od karcinoma.

Jesse Luken: Prometna nesreća glumca iz serije "Glee"

Na Božić 2018. godine, glumac Jesse Luken, poznat po ulogama u serijama "Glee" i "Momci s Madisona", završio je s lisicama na rukama u Glendaleu u Kaliforniji. Uhićen je zbog vožnje pod utjecajem alkohola nakon što je svojim automobilom sletio s ceste i udario u rubnik. Nesreća je bila dovoljno jaka da se aktiviraju zračni jastuci.

Kada je policija stigla na mjesto događaja, Luken nije prošao terenski alkotest te je odmah priveden. Pušten je istoga dana nakon što je platio jamčevinu od 5.000 dolara (oko 4.700 eura), no optužnica je službeno podignuta nekoliko mjeseci kasnije. Njegov slučaj dodao se na dugačak popis zvijezda koje su blagdansko opuštanje zamijenile za nepromišljene odluke s ozbiljnim posljedicama.

Foto: Charley Gallay/getty Images/profimedia

Za ove slavne osobe, 25. prosinca ostat će trajno zabilježen ne kao dan radosti, već kao dan kada su se našli na pogrešnoj strani zakona. Njihove priče, ispunjene dramom i lošim odlukama, pokazuju da ni blagdanska čarolija ne može poništiti posljedice koje dolaze kada se pređu granice, bez obzira na to koliko ste poznati.

​