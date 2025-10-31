Livaković na udaru nakon 'misteriozne ozljede'! Španjolci: 'Nitko nije slijep, jasno je što radi'

Dominik Livaković nastavlja ružan san u klupskoj karijeri. Nakon što je iz lošeg ozračja turskog Fenerbahcea u zadnji tren prijelaznog roka prešao u Gironu ne bi li praktički spasio karijeru, ružan san se nastavio i u španjolskom prvoligašu.

Jedinica Vatrenih još nije ni minute provela na golu svog novog kluba, a nakon što je trener izjavio kako je to njegova odluka koju neće mijenjati, počele su špekulacije može li Livaković u zimskom prijelaznom roku ponovno promijeniti klub i tako vratiti formu prijeko potrebnu i za Svjetsko prvenstvo koje Hrvatsku očekuje na ljeto sljedeće godine.

Prafila UEFA-e govore kako Livaković ne smije zaigrati za tri kluba u jednoj sezoni te bi tako mogao igrati za novi klub na zimu ukoliko uopće ne nastupi za Gironu.

Ne smije nastupiti za Gironu

Spominje se i povratak u Dinamo, što se čini kao sjajno rješenje za obje strane, ali Livaković sada ne smije nastupiti niti jednu minutu za Gironu. U utorak nije bio ni na klupi kada je Girona u Kupu pobijedila Costanciju 3:2. Klub je naveo da Hrvat ima problema s leđima, ali čini se kako se već oporavio jer se našao na popisu igrača za utakmicu protiv Getafea u La Ligi.

Španjolski mediji sad sumnjaju kako Livaković uopće nije ni bio ozlijeđenn već je 'fintirao' ozljedu da ga trener slučajno ne stavi na gol u Kupu, a sve s konačnim ciljem odlaska u zimskom prijelaznom roku.

"Nitko nije slijep. Jasno je da ozljede nema i da on ne želi braniti. Ali, to je u redu, ako mu je trener jasno poručio da ne računa na njega", piše španjolski portal Fichajes.

"Golman je kao razlog naveo pomalo sumnjivu ozljedu leđa. Njegova tegoba je dobro poznata zbog nedostatka minutaže, a čini se da je odustao od igranja protiv niželigaša. Njegova je namjera vratiti se u Fenerbahče u siječnju", piše BeSoccer ne ističući mogućnost povratka na Maksimir.