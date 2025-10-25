Navijači Girone bijesne zbog Livakovića, osuli paljbu po treneru: 'Ako danas nije shvatio...'

Girona i Oviedo odigrali su pravu golijadu u 10. kolu La Lige, završilo je 3:3 nakon dramatičnih 90 minuta i velikog preokreta domaćina.

Oviedo je vodio 2:0 pogocima Vinasa (38’, penal) i Rondona (57’), no Girona je uzvratila sjajnim finišem. Stuani je najprije smanjio s bijele točke (64’), Ounahi izjednačio, a Stuani novim penalom u 90. minuti donio potpuni preokret – 3:2. Kad se činilo da su bodovi osigurani, Carmo je u 97. minuti pogodio za konačnih 3:3.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon utakmice, među navijačima Girone ponovno se otvorila tema Dominika Livakovića, koji ni ovog puta nije debitirao. Mnogi smatraju da bi hrvatski reprezentativac već u siječnju mogao napustiti klub, budući da mu Michel ni nakon dva mjeseca nije dao priliku.

Na društvenim mrežama osvanuli su brojni komentari:

“Nevjerojatno da Gazzaniga i dalje brani dok Livaković sjedi na klupi.”

“Ako danas nije shvatio da mu treba dati šansu – neće nikad.”

Iako je Gazzaniga ove sezone bio siguran, današnji remi ponovno je otvorio pitanje — je li vrijeme da Livaković napokon stane na gol Girone?

POGLEDAJTE VIDEO: Livaković se sprema za debi: 'Moji su ciljevi uvijek visoki, tako će biti i ovdje'