Milanovića pitali za Thompsona, Vrhovni sud...: 'O tome ne želim ni razmišljati, kamoli govoriti'

Osim pape, predsjednika Milanovića je u Vatikanu dočekao i cijeli niz domaćih tema o kojima su pitali novinari. Od veleposlanika i vrhovnog suda, do zabrane Thompsonovog koncerta i cijene poklona koji je dobio za svoj za 59. rođendan.

Predsjednik je još jednom kritizirao način na koji se vodi postupak izbora kandidata za Vrhovni sud. "Netko ne želi nikakav dogovor, pa onda izmišlja kakvi su kandidati ovakvi ili onakvi. Ok, recimo da su kandidati za koje stojim ja i moji suradnici bez veze. Ajmo onda analizirati koliko ste vi predložili, pa ću ja zaključiti da su i vaši kandidati više nego bez veze. Dakle, sve skupa je bez veze", kazao je Milanović.

Za Vrhovni sud kandidatkinja je od prvog dana Mirta Matić, ističe predsjednik. "Obavljeni su s njom razgovori, prvo sa mnom, naravno. Mislim da je to osoba za koju smatram da će, za razliku od prethodne koja je bila, da će ova osoba biti potpuno dorasla tom poslu. Javila se na natječaj nakon što je razgovarala i s Plenkovićem. Tek onda se javila na natječaj. Sad ćete me vi pitati, koje je sljedeće pitanje – koji je smisao javnog poziva? Pa to je da uživamo u travestiji, van vremena karnevala. Evo, to je to", kazao je.

O Thompsonu i poklonu za rođendan

Na pitanje podržava li zabranu održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona, Milanović je kratko odgovorio: “Ništa, ne. To je za mene tema o kojoj uopće ne želim ni razmišljati, kamoli govoriti. Zemlja je puno otišla naprijed – i u daljinu i u širinu, i u pravom i u krivom smjeru – da bismo razgovarali o nekim koncertima.”

Dodao je da oni koji su uključeni u proces trebaju sami odlučiti što se smije, a što ne: “Vidim da Vlada ima jedan vrlo relaksiran, oportunistički pristup. I to razumijem, ali nemojte mi to više navlačiti. Moji stavovi su poznati već dvadeset godina.”

Na kraju je predsjednik, u svom prepoznatljivom tonu, progovorio i o privatnim temama. Novinare je zanimalo kako je proslavio rođendan i je li dobio kakav poklon. “Na zadnjem sam odličan pet. Sljedeća je šestica, jedva prolazna ocjena do deset,” našalio se Milanović, pa otkrio: “Dobili smo gramofon. Turntable. Sad moram naći ploče - ploče iz mladosti.”

Na pitanje tko mu je poklonio gramofon, odgovorio je: “Prijatelji. Udružili su se, to je bio crowdfunding. Nekih 400 eura, možda malo manje, za gramofon koji nisam uključio 40 godina.” Više doznajte u prilogu.